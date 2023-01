A nueve meses de los comicios, sube la temperatura electoral en Quindío y Armenia

Las elecciones de autoridades locales y regionales están programadas para el domingo 29 de octubre de 2023. Foto: El Espectador - Mauricio Alvarado

Si las elecciones locales y regionales fueran hoy, en el departamento del Quindío se quedaría con la Gobernación el exrepresentante a la Cámara Atilano Giraldo, de Cambio Radical y de quien se dice tiene el respaldo del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, según deja ver una encuesta realizada por la firma WAA, certificada mediante la resolución 5309 del 15 de septiembre de 2021 del Consejo Nacional Electoral (CNE). Esta firma se ha dedicado a medir el pulso electoral en algunos departamentos del país, indagando en esta oportunidad también por la aceptación de la gestión del actual mandatario de los quindianos y por las preferencias en cuanto a la lucha política por la Alcaldía de Armenia. Hay que recalcar que el sondeo se hizo sobre el 100% de las personas que dijeron que iban a votar.

>Lea más sobre el Congreso, el Gobierno Petro y otras noticias del mundo político

Giraldo renunció a su curul en la Cámara en junio del año pasado, faltándole solo un mes para finalizar su período legislativo como congresista, anunciando el inicio de su campaña con miras a la Gobernación. Según la encuesta, la intención de voto a su favor está en el 16,1 % y su mayor rival, al menos por ahora, es Jorge Ricardo Parra, exalcalde de Salento, quien registra un 10,4%. Eso en cuanto a nombres, porque quizás la urgencia tiene que ver con tratar de convencer a los ciudadanos con sus propuestas, pues el 16,7% contestó que prefería votar en blanco, mientras que un 26,6% dijo no identificarse con los nombres propuestos en el cuestionario.

Cabe mencionar que Parra, quien también fue diputado, renunció al Partido Liberal y ha mostrado una postura bastante crítica frente a las directivas de esta colectividad: “Renuncié porque nunca me dieron el aval para ser candidato a la Gobernación, siendo el mayor elector del departamento. Ese partido tienen que renovarlo para que vuelva al poder, no podemos seguir en manos de César Gaviria, que le ha dado muchos honores al país, pero ya no más. Ahora me voy por firmas, seguiré trabajando por el Quindío y sus gentes”, manifestó.

¿Cuáles son esos otros nombres en la baraja y qué intención de voto tienen? Además de Giraldo y Parra, en la lista aparecen Yenny Trujillo, exsecretaria de Salud del departamento, con 8,5%; María Teresa Ramírez, exgerente de Telecafé, con 8,1%; Luis Carlos Serna, diputado por Colombia Humana, con 4,9%; Jaime Andrés Pérez, exsecretario de Gobierno de Armenia, con 4,2% y Jorge Hernán Gutiérrez, diputado liberal, con 3,6%.

En el Quindío, el 24,6% de los consultados en el estudio de la firma WAA dijeron simpatizar con el Partido Liberal, mientras que el 13,2% respondió que con el Pacto Histórico, el 7,8% con el Centro Democrático, 7,3% con el Partido Conservador, 6,5% con Cambio Radical, entre otros. Eso sí, una gran mayoría (27,1%) dijo que con ningún partido o movimiento político.

Le puede interesar: 14 de febrero: el día que genera discordia entre opositores y Petro, ¿por qué?

La lucha por la Alcaldía de Armenia

Ya en lo que tiene que ver con el pulso por la Alcaldía de Armenia, la intención de voto está liderada en estos momentos, a cerca de nueve meses para la cita en las urnas, por el exrepresentante a la Cámara y por estos días dedicado a las lides periodísticas Óscar Gómez Agudelo, quien tiene una intención de voto del 11,9%, en un empate técnico con James Padilla García, que aparece con el 10,9%.

Este último es hijo del periodista deportivo James Padilla Motoa, uno de los más importantes que ha tenido el Quindío en su historia. “Voy a cuidar y he cuidado el legado de mi padre por años, todo el honor para ese padre que nos ha dado solo satisfacción y una vida intachable. Las encuestas son una radiografía del momento y voy a seguir trabajando por este Quindío y por Armenia”, señaló el aspirante.

Al igual que sucede con la Gobernación, la lucha por la Alcaldía también deja ver, al menos por el momento, cierta apatía de la gente. De ahí que la intención del voto en blanco sea del 12,1% y que el 24,3% haya respondido que ninguno de los nombres propuestos tiene su simpatía.

Lea también: Con tanto candidato, las alianzas serán claves en Medellín

Los otros posibles candidatos y su aceptación electoral son los siguientes: Stefany Gómez, concejal de la Alianza Verde, con 8,5%; Richard Gutiérrez, concejal por Colombia Renaciente, con 6,7%; Javier Andrés Angulo, exconcejal de Cambio Radical, con 4,8%; Luis Fernando Jaramillo, empresario cercano al Centro Democrático, con 4,4%; Mary Luz Ospina, exsecretaría de Desarrollo Social, con 4,3%; %; Diego Javier Osorio, exrepresentante a la Cámara, con 4,0%; Jorge Iván Rengifo, exgerente de las Empresas Públicas de Armenia, con 3,3%; Felipe Robledo, excandidato a la Cámara de la Alianza Verde, con 2,8% y Orlando Mosquera, también cercano a los verdes, con 2,1%.

La gestión del gobernador

Como se dijo inicialmente, la encuesta indagó también por la percepción de la gestión del actual gobernador del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo, a quien según las respuestas no le va muy bien. A le pregunta de cómo cree que le ha ido al mandatario en su labor, el 43,8% de los consultados dijo que regular, mientras que el 23,3% contestó que mal y el 18,2% tiene una calificación positiva. Un 14,7% se ubicó dentro de la franja del no sabe/no responde.

Como se ha dicho, las encuestas electorales muestran una fotografía del momento y, teniendo en cuenta que falta mucho para las elecciones, programadas para el 29 de octubre de este año, son muchos los movimientos que faltan por darse, así como las alianzas y coaliciones que se pondrán sobre la mesa. De cualquier manera, queda claro que la temperatura política en el Quindío, su capital Armenia y en todo el país, seguirá subiendo a medida que vayan pasando los meses.

Esta es la ficha técnica de la encuesta:

Financiación: Propia.

Técnica de investigación: Presencial.

Ámbito Geográfico: Quindío (Armenia, Calarcá, Quimbaya, Montenegro, Circasia, Tebaida).

Universo: Colombianos habilitados actualmente para ejercer el derecho al sufragio y cuyo 100% dijo que votaría en las elecciones de octubre.

Tamaño de la muestra: 1.885 encuestas, aquí los datos han sido ponderados para ajustarlos a las principales variables sociodemográficas de la población del departamento del Quindío.

Error Muestral: 2.6%, indicando que los datos presentados son bajo supuestos de muestra aleatoria.

Trabajo de campo: 19, 20, 21 y 22 de enero de 2023.

Métodos de muestreo: Muestreo probabilístico, multietápico, estratificado de conglomerados de áreas con selección aleatoria de la unidad de observación.

Puntos muéstrales: Diferentes barrios de cada uno de los municipios en el departamento del Quindío en todos los estratos sociales.

Método de entrevista: Aleatoria, persona a persona.