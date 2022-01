A Quemarropa con Francisco Pareja, candidato al Senado por el Partido Liberal

Francisco Pareja es candidato al Senado, por el partido Liberal. Foto: Cortesía

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

El futuro de Colombia. Creo que todos los colombianos debemos ser responsables con nuestro país y participar activamente, por el futuro de nuestros hijos y nuestras familias, pensando que Colombia puede ser una Colombia buena, en paz, competitiva. Una Colombia donde le brindaremos mejor calidad de vida a nuestros ciudadanos. Yo soy un hombre solidario y social, que cree que a Colombia no se le ha manejado bien. Todos podemos contribuir y por eso estoy participando otra vez.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria o penal? De ser así, cuéntenos su caso.

Infortunadamente nuestro país es supremamente leguleyo, y a las personas por cualquier motivo las están denunciando, así no tengan razón. Cuando estuve en el Concejo alguna queja disciplinaria me pusieron y fue cerrada muy rápidamente porque era una queja sin razón alguna. Y cuando estuve en el Congreso, me denunciaron y también la cerraron muy rápidamente porque igualmente era algo sin fundamento y sin ninguna razón.

¿Cómo está financiando su campaña al Congreso?

Con la ayuda de mi familia, recursos propios ahorrados, que son pocos, y haciendo una campaña virtual que reduce los gastos. Nunca he hecho campañas costosas. A Dios gracias, mi labor social en el Instituto Triángulo, en la Fundación de Educación Superior, en el Instituto de Idiomas Springfield, y la enorme cantidad de amigos que he hecho me permite pensar en hacer política sin grandes costos, como en algunas regiones que utilizan recursos, quién sabe de dónde, para ser elegidos.

De ser electo, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

Principalmente me inquieta la mala calidad educativa que reciben los niños de escasos recursos en Colombia. Haría el mayor esfuerzo posible para tratar, ojalá por consenso entre los diferentes actores de la educación del país, por lograr que la educación para estos niños sea la mejor posible. Y reforzar las condiciones de investigación de la justicia para que los corruptos paguen, porque perder 50 billones de pesos al año por corrupción impiden cerca de un millón de puestos de trabajo.

A su criterio ¿cuáles son los principales problemas de Colombia y cómo solucionarlos?

La desigualdad social y económica. La cantidad de personas en condiciones de miseria y pobreza absoluta. Por eso nuestro país debe combatir la corrupción, se está impidiendo que enormes recursos lleguen a los más desposeídos y puedan tener unas mejores condiciones de vida, sobre la base de educación, empleo, respeto para sus condiciones humanas.

¿Realizaría alguna modificación al Acuerdo de Paz? ¿cuál y por qué?

En este momento no es necesaria alguna modificación. Lo que se necesita es tratar de bajar los odios que ha habido entre los colombianos, producto de violencia entre unos y otros. Colombia ha sido un país violento y los ideales de mejores condiciones de vida para algunos no se pueden seguir perpetuando con base en armas y la violencia. Debemos bajar los ánimos propiciando un sano equilibrio y convivencia para que todos podamos competir por el poder, sin matarnos.

¿Está de acuerdo en que el Gobierno adelante diálogos de paz con el ELN? ¿por qué?

Totalmente. Hay que buscar todas las oportunidades posibles para que los colombianos vivamos en paz, sin excluir a nadie. Incluso grupos de delincuencia común que quieran llegar a condiciones de paz. Siempre y cuando sean sinceros, deberíamos escucharlos para propiciar más paz en nuestra sufrida Colombia.

¿Qué posición tiene sobre la legalización de las drogas?

Somos víctimas del gran consumo en otros países. En ese sentido, deberíamos propiciar la legalización de la droga, para que deje de ser motivo de avaricia, de querer enriquecerse de manera rápida. Que la nuestra sea una sociedad productora de vida, no de muerte. Si se tratara a los consumidores como enfermos y no como delincuentes, con toda seguridad mejorarían las condiciones de vida, de inequidad y violencia entre los colombianos y entre los ciudadanos del mundo.

¿Ampliaría los derechos sobre aborto y eutanasia que ya contempla la Corte Constitucional bajo jurisprudencia?

El mundo no puede quedarse atrás, menos en situaciones que afectan la salud pública. En Colombia hay más de 350 mil abortos, ¿en qué condiciones se practican? Mejor eduquemos a las personas en responsabilidad. Y si alguna mujer, en su libre albedrío quiere abortar un embarazo no deseado, que tome la decisión que considere responsable para su vida.

La eutanasia también debe permitírsele a cualquier ser humano que sufra condiciones de salud irreparables. Que pueda morir dignamente.

Hay muchos obstáculos para que funcionarios cumplan las sentencias de la Corte Constitucional sobre derechos de personas LGBT+ y parejas del mismo sexo. ¿Qué acciones impulsaría para acabarlos?

Seguir propiciando el respeto hacia cualquier pensamiento que haya en nuestra sociedad, siempre que sea también respetuoso frente al resto de la misma sociedad. Esa es una posición de origen liberal, así como la justicia. Ese comportamiento de respeto hacia personas que tienen diferentes pensamientos y formas de asumir la vida, pero que también respetan a la sociedad.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta? ¿por qué?

Las iglesias propician una serie de valores que son importantes para la sociedad. En ese sentido, convertidas en educadoras de la sociedad, y no meramente centros de enriquecimiento de unos pocos, podríamos considerar una posibilidad de rebajar un porcentaje en los impuestos. Pero no deben ser exoneradas 100%. Deben pagar alguna cantidad de impuestos de acuerdo a la verdadera función que estén representando. No debe ser al ciento por ciento, y tampoco muy baratos.

¿Estaría de acuerdo con una reforma a la Policía? Y, en esa línea, ¿cree que debe acabarse el Esmad?

El Esmad no se debe acabar. Debe hacer que sus miembros estén bien educados, bien preparados y que haya situaciones de prevención permanentes para que otros sectores de la sociedad, aprovechando sus deseos de generar anarquía, se enfrenten con ellos. Toda sociedad en el mundo tiene grupos que generan control. No debemos generar prevención frente al Esmad porque ha sido muy necesario en algunas circunstancias.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

En nuestra labor educativa siempre tenemos suerte de contar con más mujeres que hombres. Creo que la igualdad, en la medida que se garantice la corresponsabilidad entre hombres y mujeres, tenemos la posibilidad a través de medios de educación de generarla en todos los sentidos para la mujer, en empleo, en salario, en posibilidades de tener liderazgo frente a la sociedad. Creo que la educación será una herramienta muy importante para que eso se cumpla.

¿Qué propone para reformar la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y lograr resultados tangibles en su labor?

Esta comisión debería acabarse. En su historia no ha cumplido ningún objetivo. Debe ser elegida a través de un mecanismo externo que escoja miembros especiales. Al ser un órgano que controla a la corte, al gobierno, se convierte en un mecanismo de presión. Pero normalmente ocurre que los miembros del legislativo tienen muchas vinculaciones ilegales entonces esas comisiones tienen muchas falencias porque sus miembros no tienen calidad ética. Debería elegirse una comisión aparte, así la nombre el mismo legislativo.

La corrupción es un problema de primer orden en el país: entre 2018 y 2021, según Invamer Poll, el porcentaje de personas que considera que es un asunto que está empeorando pasó del 71 % al 90 %. ¿Cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

Fortalecer la justicia y el control social. En la medida en que los ciudadanos estén preparados para hacer denuncias con argumentos, y que los organismos de control no sean cooptados por el legislativo, vamos a mejorar de manera considerable el control de la corrupción en el país. Además, los corruptos no deben tener casa por cárcel bajo ninguna circunstancia.

Tres de cada cuatro colombianos, según Invamer Poll, tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa imagen negativa?

Es necesario convocar un cambio en el Congreso, sobre la base del voto obligatorio. Después de 8 o 12 años con el voto obligatorio, con toda seguridad habrá mejores participantes, mejores personas elegidas en el legislativo que hagan que mejore su imagen. Sabiendo que algunos congresistas se gastan miles de millones de pesos para resultar elegidos, es muy difícil tener un Congreso de calidad, porque los congresistas no llegan con propósitos de controlar al ejecutivo, sino de recuperar lo invertido.

¿Propondría desde su posición de congresista un acercamiento diplomático y comercial con Venezuela con miras a restaurar las relaciones entre ambos países?

Yo lo propiciaría, porque debemos ser respetuosos de la manera como otros países manejan su política interna. Debemos establecer relaciones de no intromisión, y las relaciones diplomáticas y comerciales deben ser respetuosas. Especialmente las relaciones comerciales, no deben ser afectadas por razones de carácter ideológico o político.

