A Quemarropa con Nicolás de Francisco, candidato a la Cámara por Cambio Radical

Nicolás de Francisco es el #103 en el tarjetón a la Cámara de Cambio Radical. Foto: Cortesía

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Soy Ingeniero Industrial, con maestría en Políticas Públicas y especialización en Finanzas de la Universidad de Los Andes. Me cansé de quejarme, de ver como nuestro país transita por la vía de la polarización y la corrupción avanza. Decidí actuar y abandonar mi carrera en el sector privado.

Soy un convencido que en Colombia tenemos con qué, pero debemos reacomodar las fichas. Luchar contra la corrupción, cuidar el medioambiente, proteger la salud mental e impulsar un modelo de Capitalismo Popular.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria o penal? De ser así, cuéntenos su caso.

No tengo ninguna investigación.

¿Cómo está financiando su campaña al Congreso?

Recursos propios y algunos aportes de donantes, somos una campaña austera, con un presupuesto muy por debajo de los topes establecidos por la ley. Nuestra campaña se fundamenta en propuestas resultado de mucho estudio, recorriendo Bogotá conversando con la gente y con mucha creatividad. También hemos creado una Vaki, plataforma de financiamiento colectivo, una especie de “vaca en línea”, que nos está permitiendo recaudar recursos de los ciudadanos. Se trata de muy pequeños aportes, que valoro y agradezco profundamente.

De ser electo, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

- Austeridad en el gasto público: impulsaré el pago por sesiones a congresistas. No podemos pagarle a quien no trabaja.

- Seguridad urbana: formularé un nuevo modelo de seguridad urbana que articule la Policía Nacional, la ciudadanía y las empresas privadas de vigilancia y seguridad.

- Salud Mental: promoveré una Política Pública de Salud Mental.

- Capitalismo Popular: impulsaré un nuevo modelo que incentive la creación de pequeños capitales por parte de colombianos con ganas de trabajar duro y progresar.

A su criterio ¿cuáles son los principales problemas de Colombia y cómo solucionarlos?

-Corrupción: los recursos públicos son sagrados, haré del control político una herramienta eficaz.

-Desempleo: la mejor política social es crear empleo de calidad. Impulsaré que las múltiples iniciativas existentes en el sector público operen de forma articulada y sostenible, con indicadores de resultados claramente definidos y monitoreables.

-Paz: el diálogo es el camino para la solución de conflictos. Para ser efectivo debe partir de una voluntad real de las partes y fundamentarse en los principios de transparencia, tolerancia y respeto.

¿Realizaría alguna modificación al Acuerdo de Paz? ¿Cuál y por qué?

No realizaría ninguna modificación al Acuerdo de Paz con las Farc. Defenderé y vigilaré desde el Congreso su cumplimiento.

¿Está de acuerdo en que el Gobierno adelante diálogos de paz con el Eln? ¿Por qué?

Soy un convencido del poder del diálogo democrático para la construcción de acuerdos y consensos. El proceso de paz con el Eln solo podrá avanzar cuando este movimiento guerrillero le demuestre a Colombia que tiene una voluntad real de desmovilizarse.

¿Qué posición tiene sobre la legalización de las drogas?

El prohibicionismo es una política costosa y fracasada que no resuelve el problema de las drogas. El prohibicionismo no ha funcionado en ninguna parte del mundo ni en ningún momento de la historia. Apoyamos la legalización con un enfoque diferencial, no todas las drogas pueden ser tratadas de la misma manera.

¿Ampliaría los derechos sobre aborto y eutanasia que ya contempla la Corte Constitucional bajo jurisprudencia?

Defiendo un marco legal que elimine las barreras de acceso a servicios de aborto seguro, que obligan a muchas mujeres, entre ellas niñas y adolescentes, a vivir los riesgos de la clandestinidad. En Colombia debe darse prioridad a la educación en sexualidad.

En cuanto a la eutanasia comparto la posición de la Corte Constitucional, que busca proteger el derecho a morir dignamente, siempre y cuando la condición clínica del paciente sea valorada por un comité de ética médica.

Hay muchos obstáculos para que funcionarios cumplan las sentencias de la Corte Constitucional sobre derechos de personas LGBT+ y parejas del mismo sexo. ¿Qué acciones impulsaría para acabarlos?

Soy fiel defensor de las libertades individuales. El Estado debe garantizar los derechos de todos los ciudadanos sin importar su orientación sexual. Todos los colombianos cuyos derechos hayan sido vulnerados encontrarán en mí una voz en el Congreso para su defensa.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta? ¿Por qué?

Totalmente de acuerdo. Deben pagar impuesto como cualquier miembro de la sociedad. Tienen privilegios fiscales sin justificación. La política fiscal de Colombia debe ser democrática e inteligente, para que sea protagonista de la estabilización económica, cree condiciones favorables para el crecimiento, estimule la productividad y tenga un enfoque que fomente la inclusión. Obviamente, el fortalecimiento y modernización de la DIAN es una necesidad para combatir con efectividad la evasión y la elusión.

¿Estaría de acuerdo con una reforma a la Policía? Y, en esa línea, ¿cree que debe acabarse el Esmad?

Impulsaré una reforma a la policía, trasladándola del Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior. Promoveré un marco regulatorio para permitirle a los privados y a la ciudadanía apoyar la acción de la Policía Nacional en centros urbanos mayores a 500.000 habitantes.

El Esmad es una fuerza policial que existe en todos los países del mundo, necesaria para proteger el orden y defender la vida y bienes de los colombianos. Que deba operar respetando los derechos humanos no admite discusión.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

Las mujeres tienen altísimas capacidades, ellas resaltan en diferentes campos y sus aportes a la sociedad se ven por todas partes. Creo que pueden alcanzar sus sueños sin la necesidad de cuotas. Rechazo enfáticamente cualquier conducta que vulnere sus derechos.

¿Qué propone para reformar la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y lograr resultados tangibles en su labor?

Esta comisión es de las más ineficaces que existen. Está viciada desde sus raíces. Mi propuesta es eliminarla y que los congresistas sean investigados y sancionados, con independencia y celeridad, por una instancia del poder judicial.

La corrupción es un problema de primer orden en el país: entre 2018 y 2021, según Invamer Poll, el porcentaje de personas que considera que es un asunto que está empeorando pasó del 71 % al 90 %. ¿Cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

- Un Estado pequeño y eficiente, que acabe con las cuotas burocráticas innecesarias y que cierre las puertas a la politiquería.

- Un Estado que tenga su gasto atado a un porcentaje del PIB, si se quiere aumentar el gasto público tendrá que estar asegurado un mayor crecimiento de la economía.

- Que los congresistas ganen por sesión, no podemos seguirle pagando a personas que no trabajen. El ausentismo en el Congreso es una vergüenza.

Tres de cada cuatro colombianos, según Invamer Poll, tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa imagen negativa?

Yo estoy dentro de esos tres. Quiero estar en el Congreso para redignificar la política.

¿Propondría desde su posición de congresista un acercamiento diplomático y comercial con Venezuela con miras a restaurar las relaciones entre ambos países?

Arreglar la situación diplomática con Venezuela es un tema prioritario. Nuestras economías tradicionalmente van de la mano. Compartimos más de 2.000 kilómetros de frontera, que se han convertido en un caldo de cultivo para delincuentes.

Denunciaré a Maduro en todas las instancias internacionales porque lo considero un dictador y un genocida.

¿Cuáles son los principales problemas de la región que pretende representar y cómo solucionarlos?

Bogotá tiene 18 representantes, que ninguno representa a los bogotanos. No se preocupan por la ciudad ni por los problemas que agobian a sus habitantes.

Yo quiero ser un Representante por Bogotá que si se preocupa por la ciudad y sus ciudadanos, que conoce sus problemas y propone soluciones.

