De la Espriella anuncia alivios económicos para damnificados por terremoto en Risaralda

Presidente Abelardo de la Espriella en Risaralda en medio de los destrozos que dejó el terremoto en ese departamento. Foto: Presidencia de la República

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El presidente Abelardo de la Espriella encabezó un Puesto de Mando Unificado (PMU) desde la ciudad de Pereira (Risaralda); desde allí dio un nuevo balance tras el terremoto de magnitud 7,4 que afectó el Eje Cafetero, así como nuevos alivios económicos para los damnificados por el terremoto.

En la última medición a nivel nacional se registran 181 fallecidos, 2595 heridos, 195 desaparecidos en las cinco ciudades de alerta roja, 1136 viviendas destruidas, 8357 viviendas averiadas, 807 centros educativos averiados, 85 centros de salud afectados, 74 vías afectadas, 377 centros comunitarios averiados y un aeropuerto afectado en su pista.

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Durante su visita, el jefe de Estado señaló que en medio de su recorrido por las zonas afectadas, en la ciudad de Pereira, “evaluamos la situación y coordinamos todas las capacidades del Estado para responder con rapidez y contundencia a las comunidades afectadas”.

El mandatario dio instrucciones al ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, para decretar un alivio económico en servicios públicos para todas las personas afectadas en Risaralda por un término de tres meses.

También anunció que estructura en este momento el programa de subsidio de arriendo para las personas que perdieron su vivienda; para ellos harán un censo y caracterizarán las viviendas para proceder con el subsidio, y luego entrarán a reparar los hogares.

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, señaló el lunes sobre las 7:00 p.m. la llegada de 95 bomberos de diferentes ciudades del país; también anunció el aterrizaje de 65 rescatistas bomberos del Usar provenientes de Rionegro (Antioquia). Y dos pelotones de atención de desastres de nuestro ejército nacional, que llegaron a primera hora del martes. Además, en Dosquebradas y Pereira llegaron 57 policías especializados en el rescate de personas. La policía reforzará los patrullajes en zonas con bajo fluido eléctrico con 600 policías.

Esperan aún la llegada del hospital de campaña con 28 camas en un avión de la Fuerza Aérea junto a una planta eléctrica; además, esperan conseguir un camión Thermo King (para atender el colapso de la morgue).

La primera dama, Ana Lucía Pineda, la esposa del vicepresidente, Tatiana Céspedes, y la gerente de regiones, Valerie Lafaurie, estuvieron en Pereira coordinando las ayudas en esa región del país. Ahora las esposas de ambos funcionarios coordinan una campaña de solidaridad para recibir donaciones e insumos para los afectados por el terremoto en el Valle del Cauca, Risaralda, Caldas, Chocó y Quindío.

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