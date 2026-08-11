Estas son las medidas de De la Espriella por terremoto: visitará hoy Pereira y Manizales

Presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella (d), junto al ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora López (c), y la gobernadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba, durante un puesto de mando unificado para evaluar los daños y coordinar las gestiones que permitan apoyar a los afectados por el terremoto este lunes, en Quibdó (Colombia). EFE/ Ministerio de Defensa Foto: EFE - Ministerio de Defensa

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Tras el terremoto de una magnitud de 7,4 que afectó al Suroccidente y el Eje Cafetero colombiano el pasado lunes 10 de agosto, la administración de Abelardo de la Espriella se dirigió a varios departamentos para tomar las primeras medidas para enfrentar la emergencia que vive cada región afectada por el sismo. Estos son los siguientes pasos que tomará el presidente De la Espriella, en línea con las medidas tomadas en cada territorio el día de ayer.

El mandatario visitó ayer a Cali (Valle), Pereira (Risaralda) y Quibdó (Chocó) para declarar medidas por el terremoto, como subsidios para las familias que perdieron su hogar, un aumento en el pie de fuerza y la llegada de rescatistas a esas ciudades. El mandatario estará hoy en Manizales y Pereira para conocer la situación de estos territorios; además, tomará nuevas decisiones desde esos Puestos de Mando Unificados.

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Una de las primeras medidas que se espera sea tomada por el presidente Abelardo de la Espriella es la declaratoria del Estado de Emergencia que le otorga facultades legislativas extraordinarias al presidente para expedir decretos con fuerza de ley hasta por 60 días. En un inicio, el presidente había manifestado que se declararía una situación de desastre natural que faculta al Gobierno para movilizar recursos presupuestales y coordinar la atención técnica de la crisis con las herramientas ordinarias. Sin embargo, al final del pasado lunes, la decisión cambió.

En la noche del lunes, De la Espriella se reunió con sus funcionarios en un nuevo Puesto de Mando Unificado en Bogotá y luego con las Fuerzas Militares. Las decisiones tomadas tras estos encuentros serán anunciadas en las próximas horas.

Este martes, el gobierno posicionará a David Santiago Tamayo como el nuevo director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Debido a la falta de empalme entre entidades y lo inesperado de la emergencia, la nueva administración decidió mantener a Javier Pava como el encargado de esta entidad durante las primeras horas del desastre.

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Desde Pereira, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, dio los primeros detalles sobre la ruta que tomará el gobierno para atender la ruta por el terremoto en Pereira (Risaralda); entre las medidas están traer carrotanques, medicamentos, combustible, plantas eléctricas y un hospital de campaña. Se espera que aterricen 65 rescatistas bomberos del Usar provenientes de Rionegro (Antioquia). A su vez llegarán dos pelotones de atención de desastres de nuestro ejército nacional, que estarán a primera hora del martes. En las próximas horas en esa ciudad estará el presidente De la Espriella junto a Lara, para reunirse con funcionarios del gobierno local y tomar nuevas medidas.

Por otro lado, en Manizales lo estará esperando el vicepresidente José Manuel Restrepo, donde continúa acompañando la atención de la emergencia por el sismo. El segundo al mando, junto al gobernador de Caldas, Henry Gutiérrez, visitará varios de los municipios afectados, entre ellos Riosucio, Supía y Villamaría, para conocer de primera mano la situación de las viviendas y la infraestructura social, y coordinar con las autoridades locales y departamentales la respuesta del Gobierno Nacional.

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La agenda se desarrollará junto al gobernador de Caldas y los equipos responsables de la atención de la emergencia. Hacia el mediodía, el Vicepresidente regresará a Manizales para participar nuevamente en el Puesto de Mando Unificado y revisar la evolución de la situación y las acciones adelantadas por las distintas entidades del Gobierno Nacional.

Tras la visita de De la Espriella en Cali, este aseguró que hay 5000 viviendas averiadas y colapsadas, 35 fallecidos, 700 heridos, 188 desaparecidos. Por ello, señaló que van a concentrar la acción del Estado nacional coordinado con el departamental y municipal en encontrar a los desaparecidos en medio de los escombros.

El plan de choque para apoyar a los afectados será el mismo que en Chocó: darán un subsidio para que puedan mudarse a otro lugar y luego les recuperarán sus viviendas. También esperan traer más plantas eléctricas, agua y carpas al departamento.

Desde Quibdó le pidió a su ministro de Defensa disponer de los miembros de la Fuerza Pública para traer a los ingenieros, rescatistas y caninos para atender la emergencia; al ministro de Vivienda, determinar las 1400 viviendas afectadas para poder otorgarles un subsidio de vivienda para que puedan tener un hogar mientras se recupera su residencia. A su vez, a la ministra de salud le pidió que los heridos sean llevados al Hospital General de Medellín, pues su prioridad será el tema de salud.

Según el último informe de Asocapitales, enviado el 10 de agosto a las 5:30 p.m., la cifra de fallecidos subió a 132, de los cuales 87 se registraron en ciudades capitales, así como más de 570 heridos. Pereira registra 60 fallecidos; Cali, 15; Quibdó, 8; y Manizales, 4. El reporte contabiliza 86 edificios colapsados y siete aeropuertos con operación suspendida por afectaciones relacionadas con el evento.

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