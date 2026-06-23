De la Espriella refuerza nexo con Trump: “Colombia hará parte del Escudo de las Américas”

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, reforzó su cercanía con la administración de Donald Trump. Aseguró que Colombia ingresará al Escudo de las Américas. Foto: El Espectador

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El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, ratificó este martes la intención de ingresar al denominado bloque del Escudo de las Américas que lidera Donald Trump. El anuncio representa un paso más en su cercanía con el presidente estadounidense, quien ha estado atento a los comicios electorales en Colombia.

Y es que en menos de 48 horas de la divulgación de los resultados que los dieron como vencedor sobre Iván Cepeda, De la Espriella ha reforzado los lazos con figuras republicanas. Primero, a su primer discurso tras la elección el denominado “Tigre” recibió a la congresista republicana María Elvira Salazar, quien le respaldó en la segunda vuelta.

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Además, De la Espriella también tuvo un encuentro en Barranquilla con el senador Bernie Moreno, una de las figuras cercanas a Trump y que desde primera vuelta acompañó esa candidatura. Moreno celebró el resultado y destacó que los vínculos entre los dos países se fortalecerán, agregando, además, que sirvió para facilitar un diálogo entre el presidente electo y Donald Trump.

Pero es que el respaldo de ese gobierno ha seguido llegando poco a poco. En su cuenta oficial el Secretario de Guerra, Pete Hegseth, felicitó a De la Espriella por lo que consideró “una histórica victoria”. Además, de forma inmediata le extendió una invitación para que “su próxima administración a trabajar con el Departamento de Guerra y la Coalición Contra el Cartel de las Américas (A3C) para revitalizar la alianza militar entre nuestros dos países con el fin de poner fin a la producción de narcóticos mortales y erradicar a los narco-terroristas que azotan nuestro hemisferio”,

En respuesta a esa invitación, el presidente electo dijo que “a partir del 7 de agosto, Colombia hará parte del Escudo de las Américas”. Su propuesta no es nueva, pues De la Espriella fue insistente en la necesidad de ser parte de ese bloque durante la campaña. Durante sus discursos aludía a la importancia por la cercanía en materia seguridad y tecnología con varios países, especialmente Estados Unidos.

A renglón seguido aseguró que “Colombia NO será más gobernado por un gobierno complaciente con el narco terrorismo, pasaremos a combatirlo como corresponde”.

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Previo a su pronunciamiento, el presidente Donald Trump resaltó la victoria de De la Espriella, y, de hecho, aseguró que fue gracias a él que Colombia se presentó un cambio en el péndulo político. “Me llamó a las 8:30 p. m. solo para agradecerme mucho y yo dije: ‘Hiciste una gran campaña’. Dijo cosas muy bonitas sobre mí y el trabajo que hemos hecho en Estados Unidos”, aseguró Trump sobre el presidente electo.

Esas declaraciones llegaron en la misma jornada en la que el presidente Gustavo Petro invitó a Trump a resolver problemas democráticos en países como Perú, e incluso Colombia.

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