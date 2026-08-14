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Gobierno De la Espriella designa a John Milton Rodríguez como liquidador de Minigualdad

La administración de Abelardo de la Espriella nombró al pastor y excandidato presidencial, John Milton Rodríguez, como el nuevo liquidador del ministerio de la Igualdad. Rodríguez apoyó al nuevo mandatario durante la campaña y ahora se encargará de concluir las operaciones pendientes al tiempo de la liquidación de la entidad.

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Redacción Política
14 de agosto de 2026 - 12:43 p. m.
Candidato Presidencial
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Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos Zuluaga
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A solo una semana de su llegada al poder, Abelardo de la Espriella nombró a un nuevo liquidador del ministerio de la Igualdad; se trata del pastor y excandidato presidencial John Milton Rodríguez. Estas serán sus funciones en el ocaso de la cartera.

De acuerdo con el decreto 1219 del 13 de agosto de 2026, Rodríguez reemplazará a Rafael Rodríguez Ortiz, último liquidador nombrado por la administración de Gustavo Petro, quien fue designado el 15 de julio, tres semanas antes de dejar el poder.

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Según el artículo 6 del Decreto 626 de 2026, por el cual se liquida el Ministerio de Igualdad y Equidad, “el liquidador será de libre designación y remoción del presidente de la República; estará sujeto al mismo régimen de requisitos para el desempeño del cargo, inhabilidades, incompatibilidades, responsabilidades y demás disposiciones previstas para el representante legal del Ministerio de Igualdad y Equidad en liquidación”.

Será la labor del liquidador definir la supresión de los cargos del antiguo ministerio y la desvinculación de los servidores nombrados mediante decreto. Además, los sindicatos durante el gobierno Petro habían planteado en las reuniones sostenidas con el Ministerio de Trabajo, encabezado en su momento por Antonio Sanguino, la posibilidad de trasladar parte de esos empleos a otras entidades del Gobierno.

“El nombramiento del liquidador, y atendiendo el cambio de Gobierno, la complejidad, alcance y estado actual del proceso, así como la necesidad de consolidar la información institucional, asegurar la continuidad de las actuaciones en curso y proteger el patrimonio público, resulta pertinente disponer una nueva designación en la dirección del proceso que contribuya al cumplimiento de los fines previstos en el régimen legal de liquidación”, señala el decreto 1219.

Rodríguez es un pastor evangélico, reconocido principalmente por ser cofundador de la iglesia Misión Paz a las Naciones y del partido político cristiano Colombia Justa Libres. Fue senador de la República de Colombia entre 2018 y 2022, por esta colectividad para estrenarse como candidato presidencial en la campaña presidencial de 2022; en esa oportunidad consiguió 274.250 votos (equivalentes al 1,29 % del total).

Sin embargo, este año renunció al partido Colombia Justa Libres para apoyar al nuevo mandatario durante la carrera por la Casa de Nariño; además, es cercano al ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán.

Este es el decreto de su nombramiento:

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Por Redacción Política

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Ptolomeo(73769)Hace 51 minutos
Se llenó de pastores fanaticos este gobierno. La guerra cultural y lavado cerebral empieza asi desde la administración violando sutilmente la Constitucion del 91. Administraran al pais como se fuese un rebaño homogéneo de borregos que solo harán caso al mandato divino de estos pastores que sólo son codiciosos por obtener dinero de sus feligreses seguidores.
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