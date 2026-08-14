¿Qué hará el gobierno De la Espriella en nuevas fases del terremoto? Así avanzan operaciones

El presidente Abelardo de la Espriella, habla junto al director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Daniel Tamayo. EFE/ Pablo R. Seco Foto: EFE - Pablo R. Seco

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Tras cinco días de iniciar la emergencia provocada por el terremoto de magnitud 7,4 que afectó al menos cinco departamentos de Colombia, el presidente Abelardo de la Espriella traza nuevas rutas en cada región para abordar las necesidades únicas de cada una. Este viernes, el mandatario viajará a las zonas afectadas en Chocó, Risaralda y Valle del Cauca.

Iniciará su ruta sobre las 9:30 a.m. en Quibdó (Chocó), donde visitará la Universidad Tecnológica del Chocó, Barrio Medrano, Sector El Piñal y el Colegio Carrasquilla, para terminar su recorrido en un Puesto de Mando Unificado (PMU) junto a la gobernadora Nubia Carolina Córdoba.

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El vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro del Interior, Rodrigo Lara, acompañaron el jueves a varias comunidades en el departamento del Chocó; desde allí, además, anunciaron las medidas para avanzar en la reconstrucción y recuperación de la región. Según señaló Lara, las principales afectaciones de infraestructura se presentaron en colegios, razón por la que se buscará coordinación con el ministerio de las TIC para garantizar educación virtual y la conectividad de la región.

La siguiente parada será el Eje Cafetero, específicamente en Pereira (Risaralda), donde continúan las operaciones de búsqueda. Según el alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, han logrado rescatar a 260 personas y 20 mascotas. En ese territorio estará De la Espriella sobre la 1:30 p.m. para visitar zonas afectadas como la Plaza de Bolívar, el Parque de la Libertad, Invico, Álamos o Lorenas.

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Su recorrido terminará en el Valle del Cauca. El presidente estará primero en el municipio de El Cairo sobre las 4:30 p.m. para visitar a viviendas destruidas y a una institución educativa afectada. Se moverá sobre las 5:30 p.m. a Toro a recorrer la vereda San Pacho y verificar las estructuras destruidas por el terremoto.

Para luego movilizarse hacia la capital vallecaucana, donde visitará al Hospital Universitario del Valle Evaristo García y realizará un Puesto de Mando Unificado (PMU) sobre las 8:30 p.m. junto a la gobernadora Dilian Francisca Toro y el alcalde de Cali, Alejandro Eder.

Desde Buenaventura, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, junto con el vicepresidente José Manuel Restrepo y autoridades locales, realizaron ayer un PMU para atender la atención a las comunidades afectadas por el terremoto y las acciones que se requieren para avanzar hacia la reconstrucción.

Según reportan, la atención inmediata está concentrada en albergues, alimentación y baños portátiles, mientras se mantiene la coordinación con las autoridades locales y departamentales. E iniciarán la fase de reconstrucción, que contempla la construcción de viviendas por parte del Ministerio de Vivienda y la entrega de materiales para las familias que quieran permanecer en el barrio Lleras.

El ministro Rodrigo Lara señaló que Buenaventura tiene desbordada su red hospitalaria y que se buscará traer un hospital de campaña lo más rápido posible. Por ello, se requieren insumos médicos y materiales de autoconstrucción, particularmente en barrios palafitos como el barrio Lleras.

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