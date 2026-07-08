Omar Bula Escobar es el canciller de Abelardo de la Espriella: ¿quién es y qué retos tiene?

Abelardo de la Espriella designó a Omar Bula Escobar como el nuevo Canciller de Colombia. Foto: Redes sociales

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El presidente electo, Abelardo de la Espriella, siguió en la confección de su gabinete y designó a Omar Bula Escobar como el nuevo ministro de Relaciones Exteriores para su gobierno. Su llegada configura el nombramiento número once del nuevo gabinete, siendo una figura como más de 20 años de experiencia en el servicio diplomático.

Bula es un escritor, profesor universitario y conferencista. Además, trabajó como diplomático de las Naciones Unidas, teniendo misiones en Bélgica, Ecuador, Brasil, Panamá, Sudán, Italia, Egipto, Irak, Etiopía, Senegal y Roma. De acuerdo con su hoja de vida, habla inglés, portugués y francés, así como una amplia experiencia en territorio para la atención de “guerras, hambrunas, crisis humanitarias, de salud y conflictos políticos”.

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Según se anuncia desde el equipo del presidente electo, Bula Escobar llega a la Cancillería para “hacer una reingeniería de las relaciones que tiene Colombia con el mundo y convertir al país en ejemplo de servicio exterior”. De hecho, en su anuncio como ministro De la Espriella dijo sobre su nuevo canciller que es “un verdadero NUNCA, un colombiano con una trayectoria excepcional al servicio de la diplomacia internacional, con experiencia en escenarios de guerra, misiones humanitarias y representación de nuestro país en distintos continentes”.

Además, el presidente electo destacó “su conocimiento, disciplina y visión estratégica”, pues “serán fundamentales para reconstruir y administrar una Cancillería como NUNCA antes se había visto, su gran meta será profesionalizar el servicio exterior y defender, con firmeza y pragmatismo, los intereses de Colombia en el escenario internacional”.

En múltiples declaraciones Bula ha resaltado la necesidad de que el servicio diplomático y consular se encuentre en manos de “personas expertas, con trayectoria, que hablen otros idiomas y que tengan una mirada global”. De hecho, será este uno de los principales retos para el futuro funcionario, que, de acuerdo a lo dicho en campaña por De la Espriella, tendrá que reacomodar el posicionamiento colombiano en embajadas y consulados por el mundo.

¿Qué cargos ha tenido el nuevo canciller?

En la hoja de vida de Omar Bula Escobar resaltan numerosas misiones diplomáticas vinculadas con la Organización de Naciones Unidas (ONU). Fue oficial de proyectos para la Onu en el Programa Mundial de Alimentos en Ecuador y Brasil. Esa función también la cumplió en Sudán, donde además fue jefe de Emergencias del mismo programa.

En Italia ejerció como coordinador de Políticas de Programas para África; también fue director del programa Bagdad-Irak y coordinador para la Oficina Regional de Oriente Medio en Egipto. Esa experiencia previa lo llevó a ser subsecretario Ejecutivo de la Junta ONU/PMA en Roma, subdirector Regional y coordinador de Operaciones Regionales, y director residente del mismo programa en Senegal.

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En relación a sus estudios, Bula Escobar tiene: una licenciatura en Ciencias Económicas de la Catholique de Louvain-la-Neuve de Bélgica; otra en administración de empresas en el European Business School; una especialización en Gestión Empresarial Estratégica en The George Washington University School of Business; y un Máster en Administración de Empresas, ADEN Business School/EUNCET Business School.

Los retos de Omar Bula Escobar

Como bien señaló el presidente electo, Abelardo de la Espriella, desde el próximo 7 de agosto Colombia buscará reestablecer sus relaciones políticas y económicas con Israel. En ese sentido, Bula Escobar será uno de los principales encargados de allanar terreno en un escenario que en los últimos años se ha quebrado con la administración de Gustavo Petro a raíz del genocidio en Gaza y la guerra en la que se encuentra inmerso ese país.

Asimismo, el presidente electo buscará fortalecer los relacionamientos de Colombia con la administración de Donald Trump, buscando un posicionamiento como principal socio estratégico de Estados Unidos en este hemisferio. Dentro de ese reto tendrá que buscar un ingreso al bloque de Escudo de Las Américas liderado, precisamente, por el actual presidente estadounidense.

En misma línea tendrá que buscar cómo forjar las relaciones con Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, esto en medio de un escenario de transición en el que está inmersa, precisamente, la sombra de Trump.

Por última, Bula Escobar recibirá los líos jurídicos en los que se encuentra la concesión de pasaportes que pasó de estar en manos de la firma Thomas Greg & Sons a el Estado colombiano, pero con participación de la Casa Da Moneda de Portugal. Ese proceso se encuentra demandado y podría tener movimiento durante el gobierno de De la Espriella.

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