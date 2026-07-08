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Gabinete de Abelardo de la Espriella: así se está configurando más allá de los ministros

El presidente electo ya tiene definidos a 10 de los ministros que le acompañarán en este inicio de mandato. Sin embargo, también se están configurando los nombres que acompañarán otras entidades y direcciones administrativas. Así va la confección del gabinete.

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Redacción Política
08 de julio de 2026 - 02:17 p. m.
De izquierda a derecha: Miguel Gómez Martínez (Comercio); Fabio Arjona (Ambiente); Viviane Morales (Educación); el vicepresidente José Manuel Restrepo; Rodrigo Lara (Interior); Elsa Noguera (Transporte); Juliana Gutiérrez (Deporte); y el general (r) Jorge Mora (Defensa).
De izquierda a derecha: Miguel Gómez Martínez (Comercio); Fabio Arjona (Ambiente); Viviane Morales (Educación); el vicepresidente José Manuel Restrepo; Rodrigo Lara (Interior); Elsa Noguera (Transporte); Juliana Gutiérrez (Deporte); y el general (r) Jorge Mora (Defensa).
Foto: Archivo Particular
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A menos de un mes para su posesión el próximo 7 de agosto, el presidente electo, Abelardo de la Espriella, ya tiene parte de su gabinete presidencial conformado en carteras que ha definido como “claves”. La confección del nuevo Ejecutivo avanza poco a poco, pero se extiende más allá de los ministerios y también se van dando pasos en otros sectores como entidades, departamentos administrativos u oficinas.

Son ya confirmados 10 ministros en este nuevo gabinete. El primer anuncio se produjo cinco días después de la victoria en las urnas del 21 de junio con el nombramiento de Rodrigo Lara Restrepo como el ministro del Interior. Esta cartera es clave, por su relacionamiento político tanto en el Congreso como con las regiones, dos frentes a los que el nuevo gobierno dará un rol importante.

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Luego siguió el Ministerio de Hacienda, que será dirigido por Miguel Gómez Martínez, quien tendrá como reto atacar los problemas fiscales del país. A ellos se les sumó Fabio Arjona, que tomará las riendas del Ministerio de Ambiente durante el inicio del mandato.

Para el Ministerio de Defensa la designación se la llevó el general (r) Jorge Eduardo Mora López, quien tomaría el mando de las Fuerzas Militares que hoy están dirigidas por el también general (r) Pedro Arnulfo Sánchez. De poco, el gobierno tomaba forma y fue a través de un comunicado que se develaron otros seis rostros.

Al ministerio de Transporte llegó la exgobernadora Elsa Noguera; al MinVivienda lo hizo el exalcalde de Bucaramanga Jaime Andrés Beltrán; en Comercio se sumó el rostro de Mauricio Gómez Amín; mientras que para Justicia lo hizo el jurista Iván Cancino; en tanto, Viviane Morales tomará las riendas del ministerio de Educación; y finalmente Juliana Gutiérrez hará lo propio con la cartera de Deporte.

Con estos nombramientos quedarían al menos ocho nombres que revelar de ese primer círculo del gabinete. La Cancillería se debate entre dos posibles nombres que, según el sonajero ministerial, sería para una mujer. Con perfiles técnicos y experiencia en los sectores, las carteras de Minas, Agricultura, Ciencia y Tecnología, y Tecnologías de la Información, podrían ser perfiles de mujeres, esto para cumplir con la ley de cuotas y la paridad en los gabinetes. Salud, Trabajo y Cultura tendrían a figuras masculinas en sus cabezas.

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Ahora bien, otras dependencias ya tendrían algunos nombres para asumir posición a partir del próximo 7 de agosto. Y es que, así como De la Espriella ha confeccionado a detalle su gabinete, también busca hacer lo propio en su círculo más cercano. Por ejemplo, Nicolás Gómez -hijo del senador electo Enrique Gómez- será su jefe de despacho privado, una posición clave para la agenda del mandatario electo.

En ese mismo círculo se encuentran orbitando otros nombres como el del abogado Germán Calderón España, el excongresista Carlos Alonso Lucio, el gerente de la campaña Carlos Ríos, y los estrategas Carlos Suárez y Joaquín Gutiérrez, quienes podrían ser nombrados en oficinas próximas al despacho presidencial. Eso sí, de momento ninguno ha sido designado a ningún cargo y su anuncio llegaría, de haberlo, directamente por parte de De la Espriella.

Otro nombre que ya fue confirmado es el de la agencia ProColombia, adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que, según confirmó el ministro designado, lo tendría bajo su mando Jaime Uribe, un empresario de la industria licorera que ahora será el encargado, entre otras, de la promoción turística del país a los ojos del mundo.

Otra figura que se mantiene en incertidumbre y que es plena competencia del jefe de Estado entrante es la que liderará las funciones en la embajada de Colombia en Estados Unidos. Ese cargo hoy lo tiene Daniel García-Peña, embajador del gobierno Petro a quien suenan para sucederle, entre otros, nombres como el de María Claudia Lacouture, directora de AmCham.

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Por Redacción Política

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Ulises20(10892)Hace 9 minutos
Ya estoy aprendiendo a andar para atrás. O, a volar con los ojos cerrados como dice Borges que es imposible hacerlo. Fracking, acabar con los recursos hídricos para que las multinacionales se lleven el oro sin pagar impuestos, reforma conveniente a la justicia re-nacimiento del esmad y un oscuro etcétera que harán el milagro.
humberto jaramillo(12832)Hace 12 minutos
Volverán a traer el Esmad para que disuelva las manifestaciones pacíficas y las vuelva vandálicas por sus atropellos. Ya el mindefensa habló de "mecanismos de judicialización express". Es estatuto de seguridad de Turbay Ayala se quedará en palotes al lado de las represiones que se harán y las judicializaciones express. Claro que 12 millones de colombianos estarán de acuerdo y otros 12 no... Algo aprendieron de derechos humanos con Velásquez. Veremos.
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