Ante situación de orden público, De la Espriella convocó consejo de seguridad en Valledupar

AME2244. BOGOTÁ (COLOMBIA), 26/08/2026.- El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, presenta a Erick Rodríguez Aparicio (2-d) como nuevo comandante general de las Fuerzas Militares este miércoles, en Bogotá (Colombia). EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

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El presidente Abelardo de la Espriella anunció un Consejo de Seguridad en la ciudad de Valledupar en la noche de este jueves ante la complicada situación de orden público en varios municipios del César por enfrentamientos entre el Ejército Nacional y la guerrilla del ELN.

“Me reuniré con la cúpula de la Fuerza Pública y las autoridades territoriales para evaluar la situación, reforzar las operaciones y tomar las decisiones necesarias para proteger a la población y a nuestros policías y soldados, y recuperar plenamente el control del territorio”, señaló el mandatario.

El jefe de Estado se dirigirá a esa zona debido a un enfrentamiento entre unidades del Ejército Nacional e integrantes del Frente Camilo Torres del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el que se habrían utilizado drones por parte de este grupo armado. La situación se registró durante la noche del miércoles en el sector Los Pinos, zona rural del municipio de Pelaya (Cesar), en inmediaciones de la subregión del Catatumbo en Norte de Santander. “Los grupos criminales no van a intimidar al Estado ni a doblegar a nuestra Fuerza Pública”, agregó en su mensaje el mandatario.

Este encuentro se suma a su próximo Consejo de Ministros, que será en la sede alterna de la Presidencia de Barranquilla el sábado, para trazar la ruta sobre las nuevas decisiones que impartirá al gobierno. Una de ellas serán los acuerdos con el Congreso para lograr pasar un Presupuesto General de la Nación de COP 634 billones.

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El último consejo de seguridad del mandatario fue en la ciudad de Barranquilla, donde trazó su estrategia de seguridad para enfrentar la criminalidad durante su gobierno. Anunció que en su administración el narcotráfico, la extorsión y el contrabando serían tratados como terrorismo; además de cuerpos élites en cada ciudad que facilitarán la coordinación entre la fiscalía, jueces y fuerzas militares; para fortalecimiento de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).

El jefe de Estado también hizo un polémico llamado a las autoridades de Migración Colombia para que identifiquen a los migrantes en situación de irregularidad en Colombia para comenzar procesos de deportación. La prioridad serían los extranjeros que cometan delitos, para luego seguir a quienes no tengan regularizada su situación.

“No voy a aceptar a inmigrantes ilegales, de donde sea que vengan, que estén cometiendo fechorías. En Colombia se van y los deportamos [...] Yo lo asumo. Aquí no voy a aceptar migración ilegal. Primero los colombianos, segundo los colombianos y tercero los colombianos”, agregó.

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