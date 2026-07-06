Así será la agenda de De la Espriella en Cúcuta: esto se sabe de los empalmes regionales

Junto a José Manuel Restrepo durante la entrega de credenciales que los acreditan como presidente y vicepresidente de Colombia para el periodo 2026-2030 Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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A 31 días de la posesión del presidente electo, Abelardo de la Espriella, este anunció que su iniciativa de empalmes regionales, donde se reunirá con las administraciones locales de los 32 departamentos, iniciará el próximo miércoles 8 de julio desde la ciudad de Cúcuta (Norte de Santander).

“El primero de los 32 empalmes regionales lo voy a hacer en la tierra motilona, porque esa tierra votó masivamente por el tigre. Y hoy necesita toda la atención que podamos darle en seguridad, recuperación del territorio, reactivación del comercio, fortalecimiento de la minería y el destrabe de los proyectos abandonados del gobierno saliente”, aseveró el mandatario electo desde una transmisión.

Frente a este anuncio, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) aseguró valorar esta decisión y señaló que “reconoce la importancia de construir las prioridades nacionales desde los territorios”.

“Como capital de frontera, Cúcuta representa muchos de los retos que hoy enfrentan las ciudades capitales: seguridad, recuperación del territorio, reactivación económica y destrabe de proyectos estratégicos. Desafíos que requieren articulación entre el Gobierno Nacional y los gobiernos locales”, señaló la asociación de capitales en su comunicado.

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El presidente electo también mencionó que desde ese empalme impartirá las primeras órdenes junto a las autoridades civiles y militares para “recuperar el control efectivo del Catatumbo, que es una prioridad”.

Se espera que en la visita estén también algunos de sus ministros designados, entre los que están Miguel Gómez (Hacienda), Fabio Arjona (Ambiente), Jorge Mora (Defensa) y Rodrigo Lara (Interior). A este último, el presidente electo le pidió trabajar en un paquete de apoyo para las comunidades del Catatumbo, El Tarra y otras zonas limítrofes que “han sufrido durante años el abandono y la violencia”.

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Entre los asistentes al empalme regional se espera que estén el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, y el alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, pues el mandatario electo señaló que se trasladaría personalmente a “todos los departamentos del país para reunirme con gobernadores y alcaldes. El objetivo es claro: recuperar los dos años y medio que se perdieron en la relación entre el Gobierno Nacional y el resto del país”, dijo.

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