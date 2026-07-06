La izquierda busca un camino desde la oposición en medio del llamado a “desobediencia civil”

El presidente Gustavo Petro y el senador Iván Cepeda se runieron este 26 de junio en la Casa de Nariño luego de perder las elecciones presidenciales en la segunda vuelta. Foto: Presidencia

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Después del 7 de agosto, Gustavo Petro dejará el poder para ejercer una oposición hacia la nueva administración de Abelardo de la Espriella. Mientras eso ocurre, en el Pacto Histórico toman decisiones sobre la organización de sus filas e Iván Cepeda continúa con su narrativa de “desobediencia civil pacífica” en una gira nacional que le apunta las locales del 2027.

La última semana, el senador Cepeda se reunió tanto con la bancada electa del Pacto Histórico como con la dirección nacional del partido, para definir el futuro de la colectividad. Según le dijo el representante Gabriel Becerra a El Espectador, entre los temas estuvieron la forma en que ejercerán la oposición y la “desobediencia civil”, su papel desde el congreso, así como la tarea de fortalecer su militancia a partir de campañas de afiliación de nuevos miembros.

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El papel del presidente Gustavo Petro en el partido también está sobre la mesa de la colectividad. Mientras algunos sectores lo quieren al frente del Pacto Histórico como director nacional de la colectividad, otros prefieren que su lugar esté del lado de “líder natural”.

En este camino de reorganizarse, el partido de izquierda más grande del país busca replantear su dirección nacional, que en este momento es provisional. Para ello, un comité dentro de la dirección prepara una propuesta para convocar un congreso del partido que se aprobará en los próximos días y así definir una fecha para plantear estos cambios.

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Mientras eso ocurre, el mensaje de “desobediencia civil pacífica” convocada por Iván Cepeda se expande por el país en una gira nacional por los territorios donde el excandidato presidencial se impuso en las urnas. Entre los destinos donde salió a dar discursos para mover las fuerzas en los territorios estuvieron Quibdó (Chocó) y Cali (Valle del Cauca).

“No vamos a reconocer a De la Espriella como jefe de Estado, que no siga por ese camino; eso quiere decir que no obedeceremos decisiones y que emprenderemos acciones siempre pacíficas para resistir, protestar y oponernos”, señaló el excandidato presidencial desde su plazoletazo en Cali.

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A su vez, Luis Guillermo Pérez, el abogado del Pacto Histórico, le pedirá al Consejo de Estado suspender la ceremonia de posesión del presidente Abelardo De la Espriella, por cuatro cargos que comprometerían la validez del proceso electoral.

Entre los cargos por los que el exmagistrado del Consejo Nacional Electoral llevará la demanda de nulidad están la doble nacionalidad de De La Espriella; una supuesta afectación de la soberanía nacional por la presunta intervención de actores extranjeros durante la campaña presidencial; el lenguaje utilizado por De La Espriella durante la campaña presidencial y presuntas inconsistencias durante el escrutinio, especialmente en la votación del exterior.

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