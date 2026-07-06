Publicidad

Home

Política

La izquierda busca un camino desde la oposición en medio del llamado a “desobediencia civil”

Tras reuniones de la dirección nacional del Pacto Histórico para definir el futuro del partido, el discurso de Iván Cepeda sobre “desobediencia civil pacífica” y el papel del presidente Gustavo Petro después del 7 de agosto, la izquierda busca un nuevo camino desde la oposición.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Política
06 de julio de 2026 - 02:00 p. m.
El presidente Gustavo Petro y el senador Iván Cepeda se runieron este 26 de junio en la Casa de Nariño luego de perder las elecciones presidenciales en la segunda vuelta.
El presidente Gustavo Petro y el senador Iván Cepeda se runieron este 26 de junio en la Casa de Nariño luego de perder las elecciones presidenciales en la segunda vuelta.
Foto: Presidencia
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Después del 7 de agosto, Gustavo Petro dejará el poder para ejercer una oposición hacia la nueva administración de Abelardo de la Espriella. Mientras eso ocurre, en el Pacto Histórico toman decisiones sobre la organización de sus filas e Iván Cepeda continúa con su narrativa de “desobediencia civil pacífica” en una gira nacional que le apunta las locales del 2027.

La última semana, el senador Cepeda se reunió tanto con la bancada electa del Pacto Histórico como con la dirección nacional del partido, para definir el futuro de la colectividad. Según le dijo el representante Gabriel Becerra a El Espectador, entre los temas estuvieron la forma en que ejercerán la oposición y la “desobediencia civil”, su papel desde el congreso, así como la tarea de fortalecer su militancia a partir de campañas de afiliación de nuevos miembros.

Lea también: Gobernador de Nariño le envía mensaje a Abelardo De la Espriella: “Yo pongo la otra mejilla”

El papel del presidente Gustavo Petro en el partido también está sobre la mesa de la colectividad. Mientras algunos sectores lo quieren al frente del Pacto Histórico como director nacional de la colectividad, otros prefieren que su lugar esté del lado de “líder natural”.

En este camino de reorganizarse, el partido de izquierda más grande del país busca replantear su dirección nacional, que en este momento es provisional. Para ello, un comité dentro de la dirección prepara una propuesta para convocar un congreso del partido que se aprobará en los próximos días y así definir una fecha para plantear estos cambios.

Lea también: Barranquilla se parte en dos: de las caravanas del “tigre” a la tusa cepedista

Mientras eso ocurre, el mensaje de “desobediencia civil pacífica” convocada por Iván Cepeda se expande por el país en una gira nacional por los territorios donde el excandidato presidencial se impuso en las urnas. Entre los destinos donde salió a dar discursos para mover las fuerzas en los territorios estuvieron Quibdó (Chocó) y Cali (Valle del Cauca).

“No vamos a reconocer a De la Espriella como jefe de Estado, que no siga por ese camino; eso quiere decir que no obedeceremos decisiones y que emprenderemos acciones siempre pacíficas para resistir, protestar y oponernos”, señaló el excandidato presidencial desde su plazoletazo en Cali.

Le recomendamos: El ocaso del Minigualdad destapó nuevas polémicas: así tramitan su liquidación

A su vez, Luis Guillermo Pérez, el abogado del Pacto Histórico, le pedirá al Consejo de Estado suspender la ceremonia de posesión del presidente Abelardo De la Espriella, por cuatro cargos que comprometerían la validez del proceso electoral.

Entre los cargos por los que el exmagistrado del Consejo Nacional Electoral llevará la demanda de nulidad están la doble nacionalidad de De La Espriella; una supuesta afectación de la soberanía nacional por la presunta intervención de actores extranjeros durante la campaña presidencial; el lenguaje utilizado por De La Espriella durante la campaña presidencial y presuntas inconsistencias durante el escrutinio, especialmente en la votación del exterior.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.

Por Redacción Política

Conoce más

Temas recomendados:

Política

noticias

Colombia hoy

noticias políticas

Noticias de hoy

Noticias de política

Gustavo Petro

Iván Cepeda

Oposición

Pacto Histórico

 

Manuel Garcia(62043)Hace 26 minutos
A los políticos de la izquierda colombiana lo único que les interesa es ostentar el poder para tomar decisiones arbitrarias en contra del pueblo y manipular a través de su resentimiento. Petro inició su campaña desde el primer día de su malevolencia presidencia, sus barbaridades y la pésima campaña con el retrasado de Cepeda los llevaron a donde se encuentran. Ahora se están inventando un nuevo "estallido social" para seguir haciendo el mal.
Edgard Lopez(56726)Hace 31 minutos
el pais tendra que tomar serias decisiones la respecto, estos tipos estas llevando al pais a una conclusion que reza o ellos o nosotros..... , conclusion no muy civilizada pero que es lo que ellos quieren que sea, de manera que háganle a ver!!!!!!
Horacio Arrazola Saumet(57408)Hace 36 minutos
Estan llamando a la confrontacion el preambulo de una guerra generalizada,la estan forjando hace muchos años,y no han dejado sino miseria y muerte...las farc..eln...m19...epl y ahora pacto historico han volado con bombas pueblos ,oleoductos,aviones comerciales,palacio de justicia etc. Por complacerlos se han efectuados procesos de paz con despejes de zonas,concesiones de curules en el congreso y toda clase de prevendas...ya no hay mas caminos...gobernaron durante cuatro años y no hicieron nada.
rafael humberto forero puertas(34313)Hace 1 hora
Pobre gente. Se obsesionaron por el poder. Creyeron que con compra de votos con burocracia, contratos improductivos, las mentiras de Petro y el voto fusil iban a atornillarse para seguir robando, y no se dieron cuenta que el pueblo no es pendejo, se informa y reflexiona y que ahora no le va a correr a olos teroristas de la primera linea. Pobre gente sin saber trabajar para ganarse el pan de cada día.
Guillermo(n5sqs)Hace 1 hora
La izquierda nacional no ha asimilado la derrota. Su triunfalismo arrogante de la 1a vuelta los llevó a la debacle anunciada. Cepeda a recuperar las formas si desea tener algun chance en 2030. A punta de "revoluciones", como decia su Plan de Gobierno, no va a cultivar al electorado, menos amenazando con hacer invivible el pais.
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.