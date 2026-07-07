“El empalme no es un juicio”: Gobierno Petro tras freno a cita con equipo de De la Espriella

Ministro de Hacienda, Germán Ávila. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Luego de la suspensión del proceso de empalme entre los gobiernos de Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella, la saliente administración emitió un comunicado en el que aseguró que no aceptarán “una agresión más”, argumentando una serie de choques con integrantes del comité presentado por el presidente electo. Por lo mismo se levantaron de la mesa de empalme y suspendieron todo proceso de trámite que estaba convocado para este martes.

Desde la Casa de Nariño el ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, dijo que existen “dos visiones diametralmente opuestos sobre nuestra visión de Estado. Nosotros actuamos para la mayoría pobre de Colombia y ustedes para la minoría industrial, financiera y terrateniente. Evidentemente representamos proyectos políticos absolutamente distintos. Tenemos muchas razones para criminalizar sus actuaciones, pero no los hacemos en los micrófonos, sino en los estrados judiciales”.

No se pierda: “Paz total” y JEP calientan choques entre equipos de empalme de De la Espriella y Petro

En ese precepto el delegado por el presidente Petro señaló a Carlos Alonso Lucio, ficha importante en el equipo de De la Espriella, de proferir señalamientos contra la dignidad del gobierno y el presidente Petro. “En su afán de reconocimiento le ha hecho un daño irreparable a la nación. Se traduce con sus de sus expresiones que evidentemente quería romper el proceso de empale y así lo hizo con su entrevista”, dijo sobre Lucio.

Por ende, Ávila pidió a todos los ministros y directores de entidades “suspender las mesas de empalme”. En misma línea mandó un mensaje directo a José Manuel Restrepo en el que le pidió “evaluar los acontecimientos y lo invito, después de que tengan claridad de las implicaciones de todos los actos que se han cometido para definir el futuro de este proceso”.

En medio de su mensaje el ministro Ávila subrayó en que “se han realizado acusaciones y ofensas al presidente y su equipo de Gobierno según las cuales se califica de criminales, se manipula la justicia, se pretende extraditarnos, entre otras torpezas manifestadas por este miembro del comité de empalme. No las aceptamos, no tenemos ninguna razón para permitirlo, ni tampoco tenemos nada que ocultar”, dijo Ávila.

Asimismo manifestó que la intención por parte del gobierno saliente era “tener un gesto de altura institucional y democrática”, sin embargo, acusa que “solamente hemos recibido agravios e irrespetos, calumnias y ofensas, y no aceptamos una cosa agresión más, ni una sola amenaza más”. En sus declaraciones recordó las votaciones obtenidas tanto por Abelardo de la Espriella como por Iván Cepeda.

En contexto: Abelardo de la Espriella anuncia suspensión de empalme con gobierno Petro: esto dice

Insistió en que el proyecto político del progresismo representa “a 12,7 millones de ciudadanos y ustedes representan a 12,9 millones de ciudadanos. No olviden nunca esa diferencia y no olviden nunca que esos ciudadanos que acompañaron al candidato Iván Cepeda y que respaldan al gobierno nacional están ahí, no han desaparecido. Son actores de la vida nacional y merecen el reconocimiento y el total respeto”.

En su declaración institucional dejaron claro que “desde el primer momento asumimos este proceso con profundo sentido de Estado. Lo hicimos convencidos en que el empalme no pertenece a un gobierno, a un partido o a un proyecto político, pertenece a Colombia. Su propósito es garantizar la continuidad de la administración pública, proteger el interés general y asegurar que millones de colombianos continúen recibiendo los servicios del Estado sin interrupciones”.

En esa misma declaración anunciaron una denuncia penal contra Carlos Alonso Lucio. “Una cosa es el debate democrático y otra muy distinta es utilizar un escenario institucional de transición para proyectar ante el país la idea de que el empalme parte de una presunción de responsabilidad respecto del gobierno saliente”, dijo Ávila. Acto seguido el ministro anunció que “el gobierno nacional radicó una denuncia penal contra el señor Carlos Alonso Lucio con ocasión de las declaraciones que ofreció por considerar que dichas manifestaciones afectan la honra y el buen nombre del señor presidente de la República y su equipo de gobierno”.

Más información: “La ejecución no se dio por los cambios de ministros que hubo”: liquidador de Minigualdad

Además, también anunciaron que desde el Ejecutivo enviaron una carta al procurador General, Gregorio Eljach en el que señalan que “hemos entendido este proceso como un verdadero ejercicio de Estado”. En esa misiva extienden la invitación a Procuraduría y Contraloría a hacer parte de este proceso de empalme. Desde los dos órganos de control ya se habría dado visto bueno para su participación en el proceso, toda vez que este sea reanudado.

¿Por qué se suspendió el empalme?

Desde la instalación de los procesos de empalme son múltiples los motivos por los que los dos delegados, el vicepresidente electo José Manuel Restrepo y el ministro de Hacienda, Germán Ávila, han chocado. En las primeras reuniones Restrepo suscribió que el proceso sería un “empalme anticorrupción”, algo a lo que Ávila dijo, “no aceptaremos empalmes con apellidos”.

Desde entonces las tensiones se han escalado, tanto en las diferencias sobre temas como paz total o las finanzas públicas, pero que terminaron de remarcarse con la entrevista concedida por Carlo Alonso Lucio a revista Cambio en la que subrayó la narrativa de una corrupción palpable en el gobierno Petro. En respuesta, el jefe de Estado reiteró sus afirmaciones sobre un supuesto fraude electoral al asegurar que hubo manipulación a favor de De la Espriella.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.