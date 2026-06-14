De la Espriella puntea en segunda vuelta y Cepeda no lograría remontar, dice encuesta de CNC

Los candidatos presidenciales Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Foto: El Espectador

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La última encuesta antes de la apertura de las urnas en territorio colombiano ratificó la ventaja de Abelardo de la Espriella sobre la candidatura de Iván Cepeda en segunda vuelta. El abogado de Defensores de la Patria tomaría las llaves de la Casa de Nariño para suceder a Gustavo Petro en el poder.

Con el telón a punto de cerrar para las encuestas, el Centro Nacional de Consultoría (CNC) presentó la última medición antes de la segunda vuelta. Similar a los resultados presentados por Guarumo o AtlasIntel, la victoria sería para De la Espriella, aunque con una diferencia de menos de cuatro puntos porcentuales. Aún así, sería suficientes para garantizar el retorno de la derecha a la Presidencia.

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La medición realizada por esta encuestadora para la revista Cambio deja el panorama presidencial con Abelardo de la Espriella obteniendo una intención de voto del 48,6 %, mientras que Cepeda se quedaría en 44,7 %. Estos resultados, respecto a los votos de primera vuelta, darían muestra de una mayor ventaja por parte de la candidatura de Defensores de la Patria sobre la oficialista del Pacto Histórico.

Los movimientos de la encuesta del CNC reportan que la ventaja de De la Espriella se estaría gestando desde mayo, cuando ya sacaba más de dos puntos porcentuales de ventaja luego de que Cepeda hubiese liderado los escenarios de segunda vuelta desde inicios de 2026. Allí, además, se destaca que de los encuestados que votaron el 31 de mayo, el 42,9 % lo hizo por De la Espriella y 41,3 % por Cepeda, cifras que tendrían un importante salto, según la medición, de cara al balotaje final.

Otro escenario que marca esta encuesta es el de la percepción. Aparte de la intención de voto, la sensación en los encuestados es que De la Espriella se llevaría la victoria. El 50,1 % señala que ven la victoria de ese candidato, mientras que solo el 39,4 % creen en una remontada de Cepeda.

Además, como sucedió con Guarumo y AtlasIntel, también se presenta la imagen del presidente Gustavo Petro. A menos de tres eses que culmine su mandato, el jefe de Estado tiene una imagen positiva del 51,8 % sobre el 43,8 % de percepción negativa. Ese resultado no se trasladaría a las urnas en la que el candidato por el que el presidente votó, Iván Cepeda, no llegaría al poder.

Ficha técnica

La encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNE) fue financiada por la revista Cambio y se realizó de forma presencial en el hogar de los 2.186 encuestados totales. El despliegue para esta medición se realizó en 61 municipios del país entre el 6 y el 11 de junio con 90 encuestadores y 15 supervisores. A término global el margen de erro se situó en 3 puntos porcentuales.

Vea aquí la encuesta completa del CNC

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