Publicidad

Home

Política

De la Espriella puntea en segunda vuelta y Cepeda no lograría remontar, dice encuesta de CNC

La última fotografía antes de las elecciones del 21 de junio también pone como ganador al abogado De la Espriella a una semana que se abran las urnas en territorio nacional. Cepeda quedaría nuevamente en segundo puesto.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Política
14 de junio de 2026 - 02:57 p. m.
Los candidatos presidenciales Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.
Los candidatos presidenciales Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.
Foto: El Espectador
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La última encuesta antes de la apertura de las urnas en territorio colombiano ratificó la ventaja de Abelardo de la Espriella sobre la candidatura de Iván Cepeda en segunda vuelta. El abogado de Defensores de la Patria tomaría las llaves de la Casa de Nariño para suceder a Gustavo Petro en el poder.

Con el telón a punto de cerrar para las encuestas, el Centro Nacional de Consultoría (CNC) presentó la última medición antes de la segunda vuelta. Similar a los resultados presentados por Guarumo o AtlasIntel, la victoria sería para De la Espriella, aunque con una diferencia de menos de cuatro puntos porcentuales. Aún así, sería suficientes para garantizar el retorno de la derecha a la Presidencia.

Encuentre a su candidato presidencial aquí, en el Match Electoral de El Espectador

La medición realizada por esta encuestadora para la revista Cambio deja el panorama presidencial con Abelardo de la Espriella obteniendo una intención de voto del 48,6 %, mientras que Cepeda se quedaría en 44,7 %. Estos resultados, respecto a los votos de primera vuelta, darían muestra de una mayor ventaja por parte de la candidatura de Defensores de la Patria sobre la oficialista del Pacto Histórico.

Los movimientos de la encuesta del CNC reportan que la ventaja de De la Espriella se estaría gestando desde mayo, cuando ya sacaba más de dos puntos porcentuales de ventaja luego de que Cepeda hubiese liderado los escenarios de segunda vuelta desde inicios de 2026. Allí, además, se destaca que de los encuestados que votaron el 31 de mayo, el 42,9 % lo hizo por De la Espriella y 41,3 % por Cepeda, cifras que tendrían un importante salto, según la medición, de cara al balotaje final.

Otro escenario que marca esta encuesta es el de la percepción. Aparte de la intención de voto, la sensación en los encuestados es que De la Espriella se llevaría la victoria. El 50,1 % señala que ven la victoria de ese candidato, mientras que solo el 39,4 % creen en una remontada de Cepeda.

Además, como sucedió con Guarumo y AtlasIntel, también se presenta la imagen del presidente Gustavo Petro. A menos de tres eses que culmine su mandato, el jefe de Estado tiene una imagen positiva del 51,8 % sobre el 43,8 % de percepción negativa. Ese resultado no se trasladaría a las urnas en la que el candidato por el que el presidente votó, Iván Cepeda, no llegaría al poder.

Ficha técnica

La encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNE) fue financiada por la revista Cambio y se realizó de forma presencial en el hogar de los 2.186 encuestados totales. El despliegue para esta medición se realizó en 61 municipios del país entre el 6 y el 11 de junio con 90 encuestadores y 15 supervisores. A término global el margen de erro se situó en 3 puntos porcentuales.

Vea aquí la encuesta completa del CNC

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.

Por Redacción Política

Conoce más

Temas recomendados:

Política

noticias

Colombia hoy

noticias políticas

Noticias de hoy

Noticias de política

Abelardo de la Espriella

Iván Cepeda

CNC

Encuesta CNC

Encuestas presidenciales

Candidatos presidenciales

Segunda vuelta presidencial

Elecciones 2026

 

Guillermo(n5sqs)Hace 1 minuto
Cepeda pierde en todos los escenarios de las encuestadoras, incluida Atlas-INTEL que acertó en 1a vuelta (https://www.portafolio.co/economia/gobierno/ultima-encuesta-presidencial-antes-de-la-segunda-vuelta-de-la-espriella-venceria-a-cepeda-y-seria-presidente-496164). El daño que le hizo Petro al proyecto, que era progresista y luego desdibujó, es irreparable. El candidato Cepeda nunca se desmarcó, ni ejerció autocritica sobre su fallida "Paz Total". La suerte esta echada. VOTO EN BLANCO.
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.