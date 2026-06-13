Abelardo de la Espriella le saca ventaja a Iván Cepeda según encuestas de Guarumo y Atlas

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

A horas para que se baje el telón de eventos públicos en campaña y publicación de encuestas presidenciales, tanto la firma Guarumo & Ecoanalítica como AtlasIntel publicaron sus últimas mediciones que arrojaron a Abelardo de la Espriella con una ventaja sobre Iván Cepeda. En ambas el abogado de Defensores de la Patria le saca más de siete puntos porcentuales a Iván Cepeda.

Las dos encuestas fueron publicadas en la mañana de este sábado y dejaron una fotografía favorable para De la Espriella a horas de que ambos candidatos cierren sus actos públicos de campaña. Esos resultados serán el motor para ambas campañas intensifiquen su presencia en redes antes del próximo 21 de junio.

Encuentre a su candidato presidencial aquí, en el Match Electoral de El Espectador

De la Espriella 52,6 % y Cepeda 45 %: Guarumo

La encuesta de Guarumo y Ecoanalítica para el diario El Tiempo deja un escenario en el que De la Espriella obtiene el 52,6 % de la intención de voto de los colombianos en esta segunda vuelta, sobre el 45 % que tendría Cepeda. Son 7,6 puntos porcentuales de diferencia los que, de acuerdo a esta medición, pondrían al abogado como el sucesor de Gustavo Petro en la Casa de Nariño. El voto en blanco tendría tan solo 2,4 %.

La muestra de esta firma se basa en 2.073 personas y también pregunta por las fórmulas vicepresidenciales. En este sentido, reporta que, frente a la primera vuelta en la que el 43,3 % de encuestados votó por la llave de Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo, su incremento sería sustancial y rozaría los 10 puntos. En tanto, la de Iván Cepeda y Aida Quilcué, que el 31 de mayo fue votada por el 40,3 % de los encuestados por Guarumo, crecería 4,7 puntos porcentuales.

La encuesta también presentó la favorabilidad del presidente Gustavo Petro durante el último mes. Los resultados le dejaron con una imagen del 50,3 favorable (desglosada en 19 % muy buena y 31,3 % buena), mientras que su imagen negativa estaría en 44,5 % (desglosada en 25,2 % como mala y 19,3 % en muy mala). Ese resultado, en tanto, no se trasladaría a las urnas para el candidato por el que el jefe de Estado votó en la primera vuelta, el senador del Pacto Histórico Iván Cepeda.

Ficha técnica

La encuesta de Guarumo & Ecoanalítica fue financiada con recursos propios de la firma y publicada inicialmente por El Tiempo. Sujetos a la ley Ley 2494 de 2025, la firma realizó encuestas a 2.073 personas en 54 municipios entre el 8 y 11 de junio de forma presencial en el hogar de los encuestados y con preguntas relacionadas a la intención de voto en la segunda vuelta, razón por la que se usaron los tarjetones de muestra. El margen de error global estaría sobre el 2,9 %.

De la Espriella 52,4 % y Cepeda 44,4: AtlasIntel

Sobre la encuesta realizada por la firma brasileña AtlasIntel, la ventaja de Abelardo de la Espriella estaría en 52,4 % sobre el 44,4 % que tendría Iván Cepeda. En este sentido, la intención de voto también favorecería al abogado de Defensores de la Patria que nuevamente superaría los siete puntos porcentuales sobre el candidato oficialista. El voto en blanco llegaría al 3 %.

Esta firma muestra, además, que el punto de quiebre entre las dos campañas estaría situado en el mes de febrero, cuando ambos candidatos se encontraron sobre los 39 puntos de intención de voto. De allí en adelante, según sus muestras, Cepeda se quedó en ese margen y subió a un pico de 44,5 % para junio, pero estando siempre por debajo de De la Espriella. Ese candidato elevó su imagen hacia más del 50 %, siendo la encuesta el 10 de junio su máximo con 52,2 %. En términos de rechazo, AtlasIntel deja a Cepeda con 50,7 % y a De la Espriella con 43,2 %.

No se pierda: De las plazas a las redes: estas son las estrategias para la recta final de las elecciones

En términos de la aprobación presidencial, la imagen del presidente Petro según la medición sería favorable en solo 40,7 % de los encuestados, mientras que el 49,4 % tendría una imagen negativa del jefe de Estado.

Ficha técnica

Vea aquí la encuesta de Guarumo

Vea aquí la encuesta de AtlasIntel

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.