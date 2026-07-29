Abelardo de la Espriella vuelve a Bogotá: hará empalme regional con Cundinamarca

Presidente electo de Colombia avanza en empalmes regionales. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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El presidente electo, Abelardo de la Espriella, llevará a cabo otro empalme regional el próximo 30 de julio. Esta vez el turno es para Cundinamarca, y la reunión con el gobernador y los alcaldes del territorio se hará en Bogotá.

La cita es hacia las 11:00 a.m. en la Avenida Carrera 30 #52-77. “El encuentro de empalme se realizará a puerta cerrada. Al finalizar la reunión, el presidente electo, Abelardo De La Espriella, entregará declaraciones a los medios de comunicación. Quienes deseen asistir deberán diligenciar previamente y de manera individual el siguiente formulario. Cada persona deberá realizar su propio registro, incluso si hace parte de un mismo equipo o medio de comunicación”, se lee en la misiva.

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La última para antes de llegar a Bogotá, fue el departamento del Tolima. Tras finalizar el encuentro con la gobernadora Adriana Matiz y los alcaldes locales, De la Espriella lanzó nuevas pullas contra los grupos criminales. “Tienen 10 días para entregarse. Si no se someten, van a ser dados de baja como en derecho corresponde, y se van a acordar de mí“, dijo De la Espriella. Y agregó que tanto las disidencias de Iván Mordisco como el Clan del Golfo ”tienen las horas contadas".

“Ratifico mi compromiso con este departamento. El Tolima tiene presidente con el tigre. Vamos a construir entre todos la patria milagro y el Tolima, como lo dije al principio de esta intervención, es fundamental llevar a nuestro país al lugar de grandeza que se merece, que es la patria milagro. Todo mi cariño, todo mi reconocimiento para la gobernadora y para todos estos alcaldes, que han trabajado de manera tan patriótica en medio de tanta adversidad, quiero que sepan que no están solos”, finalizó.

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En estos encuentros, De la Espriella suele referirse a los proyectos que priorizará, pero también lanza advertencias directas contra grupos criminales que operen en la zona, tal como lo hizo tras este encuentro. Así lo ha hecho en todos los “empalmes regionales”, en los que ha reiterado que la suya será una política de seguridad de “mano dura”.

Además, estos espacios han sido claves para que el jefe de Estado electo enfatice en su discurso de “gobernar desde las regiones”. Por ello es que, incluso, anunció que Barranquilla (Atlántico) se convertiría en la sede permanente de la Presidencia y despacharía desde el Palacio de la Aduana y el Batallón Paraíso.

En esa línea, informó que tanto esa ciudad como Cali (Valle del Cauca) y Medellín (Antioquia) serían sedes alternas de la Presidencia.

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