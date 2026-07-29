Así se van conformando las presidencias de las comisiones del Congreso

Instalación del Congreso de la República 2026-2030. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Tras la definición de los integrantes de las comisiones de Senado y Cámara en el Congreso el pasado martes, ya se empiezan a definir las jefaturas de estos espacios. Dentro de las comisiones hay algunas que son clave de cara al nuevo gobierno, entre ellas la Comisión Primera, las comisiones económicas y las comisiones séptimas.

En ese sentido, el representante José Jaime Uscátegui, del Centro Democráticos, asumió la presidencia de la Comisión Primera de la Cámara. “Hoy asumo con honor y profundo sentido de responsabilidad la Presidencia de la Comisión Primera Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes para este primer año legislativo. Gracias a Dios, a mi familia y al Centro Democrático por la confianza y el respaldo. Agradezco también a mis compañeros de la Comisión por permitirme asumir esta dignidad. Trabajaré con independencia, respeto por todas las bancadas y un firme compromiso con Colombia. ¡Manos a la obra!“, dijo el senador en su cuenta de X tras recibirle el cargo al representante del Pacto Histórico, Gabriel Becerra.

Lea: Partidos reparten poder legislativo ad portas del nuevo gobierno: ¿respetarán los acuerdos?

Esta comisión se ocupa de los asuntos constitucionales, la organización del Estado, las reformas a la Constitución, los derechos fundamentales y los proyectos relacionados con la paz, entre otros temas relacionados.

En la Comisión Segunda los liberales repetirían. La decisión recaería entre los representantes Octavio Cardona o Elizabeth Jay Pang. Por su parte, en la Comisión Tercera de a Cámara, quedó el conservador Ape Cuello. “Lo que viene es trabajo. Aquí estaremos con el plan de desarrollo. [...] Viene un gran plan de choque en el tema fiscal del país”, dijo el representante. En la Comisión Tercera, como lo mencionó Cuello, se estudian temas de hacienda pública, impuestos, presupuesto, crédito público y política económica.

Por su parte, respecto al Senado, según pudo conocer El Espectador, los acuerdos dejan al senador Enrique Gómez (Salvación Nacional) como el presidente de la Comisión Primera de Senado y que, al ser primer año, difícilmente encontraría una figura que le pueda arrebatar el asiento.

Sin embargo, hay aún ajustes que pueden llegar a cambiar el panorama de aquellas presidencias que no se han oficializado y falta ver como se conforman tanto en Cámara como en Senado.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.