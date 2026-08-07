Presidente Abelardo de la Espriella ya posesionó a su gabinete desde Cali, ¿qué sigue?

El presidente Abelardo de la Espriella ya posesionó a su gabinete desde Cali. Foto: Archivo Particular

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Inmediatamente después de la posesión presidencial, el presidente Abelardo de la Espriella posesionó a su gabinete ministerial y al equipo que lo acompañará de cerca en su paso por la Presidencia. Desde Cali, el mandatario y su vicepresidente, José Manuel Restrepo, se desplazaron, junto a los nombres claves del nuevo Ejecutivo, para que comenzar funciones a partir de este mismo viernes.

Son en total 18 carteras las que se posesionaron: Interior (Rodrigo Lara), Hacienda (Miguel Gómez), Defensa (el general (r) Jorge Mora), Justicia (Iván Cancino), Comercio (Mauricio Gómez), Educación (Viviane Morales), Transporte (Elsa Noguera), Ambiente (Fabio Arjona), Deporte (Juliana Gutiérrez), Vivienda (Jaime Andrés Beltrán), Exteriores (Omar Bula), Agricultura (Indalecio Dangond), Minas (María Arboleda), TIC (Alexandra Falla), Cultura (Paola Holguín), Trabajo (Natalia López), Salud (Ana María Vesga) y Ciencias (Claudia Benavides).

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Pero hay otros cargos clave que también cambiaron de nombre este mismo viernes. Entre ellos están Carlos Ríos, que ocupará la posición de secretario general de Presidencia; Valerie Lafaurie se oficializó como consejera para las regiones (aunque cambiará de nombre a gerente); Nicolás Gómez entrará a ser el jefe de despacho y María Fernanda Sandoval fungirá como directora de comunicaciones de Presidencia.

“Felicitaciones al gabinete de la patria milagro. Colombianos dispuestos a dejar el corazón para servirle al país. Hay muchos desafíos por enfrentar, pero con el liderazgo del presidente Abelardo de la Espriella sacaremos a nuestra nación adelante. ¡Qué gran día ha sido este 7 de agosto!”, aseguró el segundo al mando.

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Los ministros fueron convocados por el presidente el lunes 10 de agosto para un primer encuentro en el que se trazará la línea estratégica alrededor de la conformación de los equipos de cada cartera. También estará en la agenda fijar las prioridades que se demarcarán en cada sector para el arranque del gobierno. Los que mayor atención tendrán serán los de Defensa, Salud, Minas y Energía.

Esta misma estrategia que se debe delinear en el gobierno también pasa por nuevos nombramientos. Entidades como Planeación Nacional no tienen definida a una figura que vaya a tomar sus riendas. Este caso también compromete al apartado de relaciones internacionales en el que, si bien ha habido un fuerte compromiso de los ministros Omar Bula, Mauricio Gómez y el vicepresidente José Manuel Restrepo, aún faltan designaciones como la embajada en Estados Unidos.

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