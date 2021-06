“¿Acaso por ser hija de Rocío Arias le debo algo a la ley?”: Surany Arboleda Arias

Candidata a la Alcaldía de Caucasia en las elecciones atípicas del próximo domingo, es hija de una de las primeras congresistas condenadas por parapolítica, la exrepresentante Rocío Arias Hoyos. Responde a los cuestionamientos y dice que quiere aportar su granito de arena por su municipio, sobre todo, trabajando con los jóvenes.

El proceso electoral para elegir nuevo mandatario de Caucasia, en elecciones atípicas este domingo 6 de junio, ha sido muy accidentado. Leiderman Ortiz Berrío fue quien resultó elegido en 2019, pero no se pudo posesionar por cargar con una inhabilidad. Convocados los nuevos comicios y avalado por el Consejo de Estado, Ortiz Berrío se volvió a postular, pero hace pocos días, cuando lideraba las encuestas, de contagió de COVID-19 y falleció. Ante este imprevisto, el partido AICO, que le había entregado el aval, designó como su reemplazo a Jefferson David Sarmiento Ortiz. Los otros candidatos son Fabio Enrique Montes Rojas, Luis Fernando Sierra Campo, Iván Alonso Hernández Burgos, Ferney Alonso Hoyos Oquendo y Surany Arboleda Arias.

Esta última es una abogada con especialización en Derecho Penal y de Familia, que ha desempeñado una destacada labor social al frente de la Corporación Mujeres Valientes, con sede en Caucasia. Hasta ahí no es más que una mujer con aspiraciones de dirigir a su pueblo, solo que es inevitable fijar la mirada en ella, pues es hija de la exrepresentante a la Cámara Rocío Arias Hoyos, una de las primeras congresistas condenada por parapolítica. En diálogo con El Espectador, Arboleda Arias, avalada por el Partido Liberal, dice sentirse orgullosa de su madre, reconociendo que si cometió un error, ya pagó por él. Habla además de su propuesta, enfocada en darles verdaderas oportunidades a los jóvenes y de la difícil situación de seguridad en la región del Bajo Cauca Antioqueño, entre otros temas.

¿Qué tanto pesa el ser la hija de Rocío Arias para esta aspiración a la Alcaldía de Caucasia?

¿Acaso por ser hija de Rocío Arias yo le debo algo a la ley? Las responsabilidades por los delitos son individuales y mi madre ya pagó por ese error que cometió. Yo me siento orgullosa de mi madre, que ayudó a desmovilizar más de 35 mil hombres de la ilegalidad y ayudó a silenciar miles de armas con las cuales se hubiesen podido cegar muchas vidas. Los miembros de las autodefensas las entregaron y hoy están fundidas, convertidas en un monumento. ¿Que se equivocó? Puede ser. Pagó cárcel por su error, pero admiro muchas de sus cosas, y creo que es una mujer valiente. Enfrentó su error, pagó por él y eso ya es historia.

¿Por qué quiere ser alcaldesa?

Tenemos que darles más oportunidades a los miles de jóvenes, tenemos que entender que la población está protestando es porque no tiene ni empleo, ni estudio, ni oportunidades. Eso es lo que hay que entender.

A través de una tutela, se intentó frenar la realización de las elecciones de este domingo, ¿qué puede haber detrás de esa pretensión?

Son muchas cosas, no es una sola. Aquí han operado clanes de la salud, de la contratación, de la administración. Caucasia es uno de los municipios más ricos del país y quienes están detrás de eso son aquellos que están tras el poder, sin el voto popular. Esa tutela fue muy sospechosa: fallada en Bogotá y con la argumentación más pobre de un juez de la República, pues dijo que era por la pandemia, cuando en el país se han dado elecciones atípicas en muchas partes. Es muy sospechoso.

¿Usted es una abogada penalista, especializada en derecho de familia y administrativo, qué la llevó a tomar esta decisión de meterse en la política, más aún con los líos de su madre?

La vocación de servir, de aportar mi granito de arena a la ciudad que me vio nacer, que me dio muchas de las cosas que soy hoy. Quiero darles oportunidad a muchos de los ciudadanos que necesitan que les den una oportunidad. Y estoy en estos también por el amor que le tengo a Caucasia, pues me duele que muchos de nuestros jóvenes tengan que emigrar a buscar oportunidades, cuando estas se las tenemos que dar es aquí, en su tierra.

¿Y cree que tiene la experiencia suficiente para para dirigir los destinos de un municipio tan complicado?

Vengo de dirigir una organización con más de 30 mil mujeres de Colombia y del mundo. Sé, entiendo y conozco como dirigir, cuáles son las necesidades de la gente y sé del desarrollo, porque desde esta corporación hemos ejecutado distintos proyectos para muchas mujeres y para la comunidad en general.

¿Cómo ha sido la campaña?

Hemos estado recorriendo los barrios, cada comuna, escuchando las inquietudes de la ciudadanía, sus necesidades, llegando a cada vivienda para dialogar con la gente. Caucasia no es un pueblo, es una ciudad con más de 130 mil habitantes y cada uno de ellos está pidiendo a gritos un cambio.

¿Si es elegida como alcaldesa, cuál sería su primer mandato, teniendo en cuenta los cientos de problemas del municipio, como la seguridad y el desempleo, solo por mencionar dos?

Convocaría a todos los sectores y a la ciudadanía, inclusive a sectores que no me acompañaron, para construir ciudad, para construir proyectos, para concertar cada peso que vamos a ejecutar. El tema de la seguridad creo que es esencial y el objetivo es trabajar de la mano con la Policía y el Ejército, apoyados además en los gobiernos departamental y nacional.

Para nadie es un secreto que en la región confluyen varios grupos al margen de la ley: disidencias, Eln, Los Caparrapos, entre otros, además de delincuencia común, ¿cómo enfrentar esta situación?

Creo que uno de los pasos es apostarle al desarrollo económico, que haya más oportunidades para nuestra juventud. Tenemos que darles herramientas a los jóvenes para que encuentren opciones de vida por fuera de la ilegalidad. Yo siempre digo: menos palabras y más acciones. También hay que implementar cámaras en las principales vías y consejos de seguridad constantes con nuestro Ejército y Policía.

Otro tema crítico tiene que ver con la minería…

Vamos a tener una casa especial para ellos. A los mineros artesanales los tenemos que proteger, son hombres y mujeres que se ganan el sustento para sus hogares desde hace muchas décadas y aquí también tenemos que trabajar de la mano con los gobiernos nacional y departamental para darles muchas garantías

¿Por qué en el Partido Liberal?

Porque creo que tengo mucho de sus principios y de su legado. Soy una mujer que ha luchado desde que estaba en el colegio y desde la universidad, respeto a los que me rodean y pienso que siempre debemos tener en cuenta que somos seres humanos y que pensamos distinto. Hay que respetar al que piensa distinto, y ese es uno de los principios del Partido Liberal. El Partido tiene una historia que debemos destacar y, como en todas las colectividades, hay mucha diversidad, lo cual es importante en una sociedad: respetar al otro y sus ideas, así no las compartamos.