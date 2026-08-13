Así avanzan las acciones del gobierno ante el terremoto: Restrepo y Lara visitan el Pacífico

Ministro del Interior, Rodrigo Lara; gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba; vicepresidente José Manuel Restrepo. Foto: Cortesía

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72 horas después del terremoto de magnitud 7,4 que afectó a los departamentos del Valle del Cauca, Chocó, Risaralda, Caldas y Quindío, el gobierno nacional emprendió nuevas acciones para atender la emergencia. El vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro del Interior Rodrigo Lara visitarán municipios afectados en el Chocó, para luego desplazarse hacia Buenaventura. Se espera que el presidente Abelardo de la Espriella dé nuevas indicaciones sobre el estado de emergencia económica.

Restrepo y Lara adelantaron un Puesto de Mando Unificado en Chocó junto a las autoridades locales para evaluar las afectaciones y acelerar la recuperación de vías e infraestructura. En un inicio esperaban llegar a Buenaventura, pero por condiciones climáticas cambiaron su rumbo a Quibdó. Se espera que hoy recorran más municipios de ese departamento y luego salgan rumbo al puerto del Pacífico.

Desde allí anunciaron nuevas medidas para atender la emergencia, como la entrega de 300 carpas para un albergue, con nuevas frazadas, alimentos e insumos médicos. Esperan reforzar la red hospitalaria en el Hospital de Quibdó, traer nuevos postes para impulsar el sistema eléctrico del departamento, así como llevar a cabo una evaluación de infraestructura afectada.

Así mismo, señalaron que terminó la fase de búsqueda y rescate en el Chocó: “no hay personas bajo los escombros en este momento y lamentamos la muerte de 13 chocoanos en este terremoto y le deseamos a los 186 heridos su pronta recuperación”, agregó Lara.

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La siguiente fase será la de atención para las personas que perdieron su hogar; por ello habilitarán un segundo albergue en Quibdó para atender a las personas que perdieron sus viviendas y buscarán crear cinco nuevos albergues en otros municipios. A su vez, buscarán traer combustibles para las plantas eléctricas para los territorios del San Juan, especialmente para alimentar la red hospitalaria.

Lara espera avanzar en esta fase y llegar a la reconstrucción del territorio, que iniciará con subsidios para el arriendo, revisión de afectaciones estructurales, lo que significará traer entre 35 y 39 ingenieros estructuralistas con el fin de revisar los colegios, los edificios públicos, las estaciones de policía y los del Ejército.

Lara indicó que por “instrucción del presidente y el vicepresidente, saldremos de las ciudades capitales e iremos directo a los municipios: iremos a Puerto Meluk, Unión Panamericana y los barrios del Quibdó”. Desde esos territorios esperan reunirse con más alcaldes de territorios afectados.

A su vez, empiezan a llegar nuevos apoyos por parte de aliados internacionales. En la madrugada de este jueves llegó a Cali (Valle del Cauca) un avión con ayuda humanitaria enviada por el gobierno de Perú para ayudar a los damnificados por el terremoto en Colombia. “Recibimos 8 toneladas de alimentos, enseres de cocina, carpas y elementos para aseo personal enviados por la presidenta Keiko Fujimori”, señalaron desde Cancillería.

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