Senado aprobó solicitud de Petro para salir del país: deberá informar destinos y fechas

El expresidente de Colombia Gustavo Petro envió una carta al Legislativo para permitir su salida del país. Foto: EFE - Norlys Perez

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La plenaria del Senado aprobó este miércoles 12 de agosto, con 73 votos a favor y 11 en contra, la solicitud del expresidente Gustavo Petro Urrego para salir del país. En la carta que envió al Capitolio el pasado 10 de agosto, el exmandatario explicaba que era para cumplir compromisos políticos y académicos, además de que el permiso tendría vigencia de un año.

Aunque la cámara alta le dio el visto bueno, sí dejó en firme una serie de requerimientos para aprobar su salida. Entre ellas, la definición de las fechas en las que viajaría y los destinos a los que llegaría el expresidente.

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La proposición fue presentada en un inicio por David Racero (Pacto Histórico); estaba de quinta en el orden del día y pasó a ser discutida de primera. Sin embargo, desde el Centro Democrático, los senadores Hernán Cadavid y Juan Espinal presentaron una proposición alterna para que el mandatario saliera bajo las condiciones mencionadas previamente. En esa colectividad argumentaron que en el pasado se les permitió viajar a algunos expresidentes durante todo el año de la restricción impuesta por la Constitución, siempre y cuando informaran al Legislativo.

La misiva con fecha del 10 de agosto llegó al Congreso de la República y fue enviada por el expresidente Gustavo Petro, quien solicitó la autorización de la plenaria del Senado para salir del territorio nacional. De acuerdo con la carta, su tiempo fuera del territorio nacional sería por la vigencia de un año.

“Para atender compromisos fuera del país de carácter personal, social, político y académico durante todo el año consiguiente al ejercicio de mis funciones como presidente de la República”, se lee en el documento.

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De acuerdo con el artículo 196 de la Constitución Política, quien haya ocupado la más alta dignidad del Estado “no podrá salir del país dentro del año siguiente a la fecha en que cesó en el ejercicio de sus funciones sin permiso previo del Senado”. Por ello, la cámara alta tendrá que decidir sobre esa solicitud hecha por el expresidente en los próximos días.

La respuesta de la cámara alta se dio luego de la elección del nuevo Contralor General de la Nación, Jorge Eliécer Laverde, quien contó con el apoyo de la bancada del Pacto Histórico en la suma de los demás partidos para apoyar a este candidato.

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