Denuncian a congresistas por archivar caso contra Néstor H. Martínez por Odebrecht

Luego de que la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes archivó la investigación preliminar contra el exfiscal Néstor Humberto Martínez por el caso Odebrecht, este miércoles el senador Jorge Enrique Robledo –autor de ese proceso– anunció que denunciará a los congresistas por prevaricato ante la Corte Suprema de Justicia.

Alegando que esa instancia parece la ‘Comisión de Absoluciones’, Robledo alegó que, al parecer, los representantes habrían actuado fuera de la ley al negarse a investigar este caso y no a citar a declarar a Martínez, “a pesar de las graves pruebas que presentó en la demanda”.

Según el congresista, incluso los representantes evitaron citar al exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, quien en una entrevista periodística habría revelado que Martínez lo puso en ese cargo para “hacer mandados, actuar como ‘sicario judicial’, es decir que perseguía inocentes y absolvía culpables. Y cuando estalló el caso de Odebrecht, Martínez lo llamó para pedirle que pusiera en la investigación fiscales que ‘hicieran caso’ y que fueran manipulados”.

Robledo reclamó que detrás hay un juego político que tiene que ver con otros procesos en los que está involucrado Martínez. “Sólo falta que los duquistas le entreguen la Cruz de Boyacá a semejante prócer que orienta la opinión pública. Pero aquí hay unos que no nos vamos a doblegar ante esos abusos”, precisó.

Sin mucha discusión y con una mayoría aplastante, este miércoles la Comisión de Acusación archivó la investigación preliminar contra el exfiscal Néstor Humberto Martínez por el caso Odebrecht. La indagación se abrió hace meses, con motivo de una denuncia por cuenta del escándalo de corrupción contra la compañía brasilera, y de la relación y posibles omisiones de Martínez con la misma y con el grupo Aval, cuando fue fiscal de la Nación.

Nueve representantes se reunieron para escuchar la ponencia del congresista liberal Andrés Calle. Luego de la exposición del parlamentario, siete miembros de la Comisión votaron a favor del cierre del caso: Jaime Armando Yepes (La U), Germán Blanco y Juan Carlos Wills (Partido Conservador); Fabio Arroyave y Andrés Calle (Partido Liberal); Óscar Villamizar y Henrry Cuéllar (Centro Democrático). Por su lado, Wilmer Leal y Mauricio Toro (Alianza Verde), votaron en contra.

Según el representante Leal, la única voz a favor que se escuchó argumentando fue la del ponente Calle. “Nadie habló, solo hablé yo por parte de la oposición. De los que votaron positivo solo habló Calle. De plano la investigación se abrió y de una se cerró”, comentó, haciendo referencia a que la investigación casi que nació muerta pues no hubo ni siquiera un paso adelante para escuchar a los implicados en la denuncia.

Le expresó a este diario que votó en contra porque, a su juicio, no se practicaron las pruebas suficientes para decidir que Martínez no incurrió en faltas en el caso Odebrecht. “Mi argumento fue que no se tuvieron en cuenta muchos de los audios, videos, pruebas que se habían recogido no solo en el momento de la denuncia, sino también durante el mismo proceso. Es decir, no se estudió si las pruebas presentadas tenían argumento jurídico que nos permitiera tomar una decisión. Por eso a mi parecer el auto que se expide hoy no contempla un proceso sistemático que nos permitiera definir esa corresponsabilidad en los hechos”, expresó.