Sin mucha discusión y con una mayoría aplastante, este miércoles la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes archivó la investigación preliminar contra el exfiscal Néstor Humberto Martínez por el caso Odebrecht.

(Para conocer más noticias sobre política, haga clic acá)

La indagación se abrió hace meses, con motivo de una denuncia que hizo Jorge Robledo, senador de Dignidad, por cuenta del escándalo de corrupción contra la compañía brasilera, y de la relación y posibles omisiones de Martínez con la misma y con el grupo aval, cuando fue fiscal de la nación.

Nueve representantes se reunieron para escuchar la ponencia del congresista liberal Andrés Calle. Luego de la exposición del parlamentario, siete miembros de la Comisión votaron a favor del cierre del caso, mientras que solo dos votaron en contra. Jaime Armando Yepes (La U), Germán Blanco y ,Juan Carlos Wills (Partido Conservador), Fabio Arroyave y Andrés Calle (Partido Liberal) Óscar Villamizar y Henrry Cuéllar (Centro Democrático), fueron los que votaron a favor. Por su lado, Wilmer Leal y Mauricio Toro (Alianza Verde), votaron en contra.

(Conozca: “Le solicito que pida perdón a Haití”: Cepeda a Duque por asesinato de Moïse)

Según el representante Leal, la única voz a favor que se escuchó argumentando fue la del ponente Calle. “Nadie habló, solo hablé yo por parte de la oposición. De los que votaron positivo solo habló Calle. De plano la investigación se abrió y de una se cerró”, comentó, haciendo referencia a que la investigación casi que nació muerta pues no hubo ni siquiera un paso adelante para escuchar a los implicados en la denuncia.

Le expresó a este diario que votó en contra porque, a su juicio, no se practicaron las pruebas suficientes para decidir que Martínez no incurrió en faltas en el caso Odebrecht. “Mi argumento fue que no se tuvieron en cuenta muchos de los audios, videos, pruebas que se habían recogido no solo en el momento de la denuncia, sino también durante el mismo proceso. Es decir, no se estudió si las pruebas presentadas tenían argumento jurídico que nos permitiera tomar una decisión. Por eso a mi parecer el auto que se expide hoy no contempla un proceso sistemático que nos permitiera definir esa corresponsbilidad en los hechos”, expresó.

“Pensamos que proceso no debía declararse inhibitorio, sino por el contrario, tenía que haberse llamado a indagación preliminar o audiencia no solo a Martínez sino a muchos más implicados, teniendo en cuenta la denuncia”, agregó. Con este, son dos los procesos que se cierran relacionados con la empresa acusada por corrupción. Anteriormente, archivaron la investigación contra el expresidente Juan Manuel Santos por el presunto ingreso de dineros ilegales a su campaña de 2014.

(Lea también: Comisión de Acusación archivó pesquisas contra expresidente Santos por Odebrecht)