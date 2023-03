Admiten demanda para que plenaria de Cámara defina trámite de reforma a la salud

. Foto: Óscar Pérez

Aunque la mesa directiva de la Cámara de Representantes, en cabeza de David Racero, ya resolvió que la reforma a la salud tendrá un trámite de ley ordinaria, el debate sobre cómo se va a tramitar el proyecto todavía no ha terminado. Esta discusión es clave pues podría determinar el futuro de la reforma a la salud del gobierno Petro.

Hace algunos días, siete congresistas, entre senadores y representantes: Humberto de la Calle (Centro Esperanza), Paloma Valencia (Centro Democrático), Jonathan Ferney Pulido ‘JotaPe Hernández’, Catherine Juvinao (Alianza Verde), David Luna (Cambio Radical), entre otros, enviaron una carta a Racero en la que expresaron que la decisión del trámite ordinario no tiene validez porque no siguió el conducto correspondiente.

Ese llamado de atención llegó más lejos pues el representante a la Cámara, Hernán Cadavid (Centro Democrático), presentó una acción de cumplimiento ante el Tribunal de Antioquia para que el procedimiento de trámite sea definido por los congresistas en una sesión de la plenaria de la Cámara de Representantes y no por decisión de la mesa directiva.

La demanda de Cadavid ya fue admitida por el Tribunal, que además notificó personalmente al presidente del Senado, Roy Barreras, y de la Cámara, David Racero, para que se hagan parte en el proceso y envíen las pruebas en las que se justifique el por qué esa decisión no llegó a la plenaria de la Cámara. Igualmente, se notificó a la Procuraduría para que intervenga en el proceso, “si lo estima conveniente”.

“Más que definir si es estatutaria u ordinaria, queremos que se haga cumplir el reglamento del Congreso (Ley 5 de 1992) y que la apelación se resuelva en donde se debe, es decir en la plenaria de la Cámara y no en otra instancia. Si definimos que es una la ley es estatuaria, bien, y si es ordinaria, también seguirá con el trámite”, dijo a El Espectador Cadavid.

Si la ley es estatutaria y no ordinaria tendría consecuencias en su trámite: 1. Entraría por la comisión primera y no por la séptima; 2. Deberá tramitarse en sesiones ordinarias y no extraordinarias; 3. Requiere votación calificada; 4. Solo puede ser aprobada en una legislatura; y, 5. El proyecto exige una revisión de la Corte Constitucional.

Recordemos que, pese a esto, el presidente de la Comisión Séptima de la Cámara, Agmeth Escaf, ya presentó el proyecto y escogió a los ponentes, por lo que todo parece indicar que la mesa directiva busca avanzar lo antes posible, pese a las advertencias que indican que un error en el trámite podría llegar en un futuro a la Corte Constitucional y quitarle efecto a la reforma.

