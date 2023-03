El regreso de Germán Vargas Lleras al escenario político y su reforma a la salud

Vargas Lleras fue candidato presidencial en 2010 y 2018. Foto: Cambio Radical

El exministro y exvicepresidente Germán Vargas Lleras reapareció en el escenario político este martes. Se presentó en el Congreso para acompañar a la bancada del partido Cambio Radical -del que es líder natural- en la radicación de una contrarreforma para “ajustar y fortalecer” el Sistema de Salud en Colombia, ante la secretaría general de la Cámara de Representantes.

Luego de haber perdido las elecciones presidenciales de 2018, Vargas Lleras había desaparecido del juego político; no solo porque perdió, sino porque quedó de cuarto en la primera vuelta con apenas 1,4 millones de votos, pese a tener el apoyo de partidos tradicionales.

Su regreso es clave, pues vuelve en medio de un panorama no muy alentador para el Gobierno, con una crisis en el gabinete, una coalición oficialista inestable y en medio de una fuerte controversia frente a la reforma a la salud.

(Lea: “Estos tres movimientos políticos recibirían la personería juridica por el CNE”)

Parece que hay varios hechos que juegan a su favor en su renovada actividad política, no solo porque el gobierno Petro no enfrenta su mejor momento, sino porque el Centro Democrático no ha demostrado un trabajo de oposición consolidado. Por el contrario, Cambio Radical ocupa cada vez más ese espacio, manteniendo una postura crítica y liderando debates importantes (incluida la moción de censura en contra de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez).

Así pues, Vargas Lleras regresa en un momento favorecedor, en el que podría volver a obtener visibilidad política y favorabilidad en los sectores de oposición, mucho más si busca enfrentarse a la reforma del Gobierno y a la ministra de Salud, Carolina Corcho. No se puede echar de menos que hay quienes quieren verlo como candidato a la Alcaldía de Bogotá y otros todavía creen que su apuesta sigue siendo la Presidencia en 2026. Eso lo determinará el tiempo y sus posibilidades dependerán de cómo le vaya al gobierno Petro.

(Le podría interesar: “Conservadores se mantienen en no apoyar reforma a la salud tal como está”)

Es más, en la radicación de la contrarreforma, Vargas Lleras dejó en claro que el trámite de ese proyecto será estatutario y que entrará por las comisiones primeras, enviando un primer mensaje al Gobierno, que hasta hoy se ha mantenido en que las modificaciones a Ley 100 de 1993 y al Sistema de Salud no necesariamente son de naturaleza ordinaria.

Es cierto es que tras presentar su proyecto de reforma a la salud, se abre una nueva tribuna para el exvicepresidente por lo que no será raro volver a verlo caminando por los pasillos del Congreso y hasta ofreciendo discurso, para defender su proyecto. Por otro lado, también es cierto que, hasta el momento, su reforma ha recibido varias críticas y que su apuesta por proteger a las EPS no se libra de cuestionamientos.

(Lea también: “Liberales anuncian voto de bancada obligatorio para la reforma a la salud”)

Nueva EPS y Enrique Vargas Lleras

La contrarreforma de Vargas Lleras busca modificar el Sistema de Salud sin necesariamente disolver el sistema mixto y la participación de las Empresas Promotoras de Salud (EPS), así lo entreve el texto radicado y lo manifestó él mismo: “Lo que es responsabilidad de un inadecuado régimen de vigilancia no puede traducirse en acabar el sistema de aseguramiento al cual estamos afiliados el 98% de los colombianos”, dijo Vargas Lleras desde el Congreso.

Si bien los argumentos pueden ser válidos, al mismo tiempo, esta contrarreforma se enfrenta a los posibles intereses del exvicepresidente. Recordemos que Enrique Vargas Lleras, su hermano, es miembro de la junta directiva de la Nueva EPS y celebró contratos en el pasado con Saludcoop.

De hecho, el Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Petro y varios ministros, ya se habían reunido a inicios de febrero con miembros de la junta directiva de la Nueva EPS. A esa reunión asistió Enrique Vargas Lleras. En la reforma de Corcho, esa entidad jugaría de todas formas un rol clave, pues es de economía mixta (mitad estatal) y es la que más afiliados tiene: 4,7 millones, del contributivo y 5,3 millones, del subsidiado.

>Lea más sobre el Congreso, el Gobierno Petro y otras noticias del mundo político

Por otro lado, la Nueva EPS tendría que recibir a los usuarios en los territorios donde no queden habilitadas EPS para operar, de acuerdo con la reforma del Gobierno. Pero, Vargas Lleras insiste en que descentralizar el sistema y “dejar en manos de los alcaldes y gobernadores la contratación de la prestación de los servicios conduciría a la peor politiquería y corrupción”, dijo.

Al respecto, el presidente Gustavo Petro ya se manifestó y dijo que “indudablemente, para que Germán se mueva así, es porque hemos pisado una de las grandes vértebras de la acumulación de riqueza en Colombia. Lástima que esa acumulación se hiciera a costa del erario y de la salud de los colombianos y colombianas”, cuestionó”.

Diferencias del proyecto de Cambio Radical con el oficialista

Contrario a la propuesta de gobierno, Cambio Radical intenta mantener el papel que juega las EPS en el sistema actual. Entre los puntos básicos las establece como responsables de la gestión integral del riesgo en salud, junto con las entidades territoriales, las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), Administradoras de Riesgos Laborales (ARL) y similares.

Como parte de esa gestión de riesgo las hace responsable de las necesidades individuales de los pacientes, incluyendo el tema preventivo. Asimismo, tiene que asumir el riesgo financiero, que es los posibles gastos que implique la atención de un afiliado.

Mientras que la propuesta de Corcho minimiza las EPS a la posible gestión de los Centro de Atención Prioritaria, el texto radicado ayer recalca que estas entidades son básicas para el aseguramiento individual. En las diferencias con el proyecto gubernamental también se observa que se acepta que una EPS puede hacerse cargo del aseguramiento en zonas dispersas y rurales.