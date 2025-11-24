Ley de financiamiento y debates de control político: esta es la agenda del Congreso

El presupuesto del 2026 se aprobó con un monto de COP 546,9 billones. La ley de financiamiento sigue en comisiones económicas conjuntas. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Al Congreso llegarán esta semana varios ministros para responder por debates de control político y para impulsar proyectos propios que han estado estancados en comisiones. Entre ellos, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, que sigue en medio de la discusión de la ley de financiamiento, una parte crucial para el presupuesto de 2026, aprobado con un monto de COP 546,9 billones.

Precisamente entre el lunes y el miércoles está previsto que las comisiones económicas se reúnan para discutir el texto, que ya prendió las alertas por la posibilidad de que se hunda. Desde la oposición han dicho que no permitirán el avance del proyecto y el mismo ministro del Interior, Armando Benedetti, ha planteado que está en juego el pago de la deuda externa por la ponencia de archivo.

Para el martes, en comisiones primeras conjuntas se debatirá el proyecto que busca dejar en firme el Ministerio de Igualdad que encabeza Juan Carlos Florián. El articulado había pasado a segundo plano en medio de las discusiones sobre la ley de sometimiento que llegó a esa misma célula legislativa en la Cámara de Representantes, así como los escándalos que rodearon la cartera con el posible nombramiento de Juliana Guerrero como viceministra de Juventud.

En esa misma comisión se debatirá el texto “por medio de la cual la Nación y el Congreso de la República rinde honores y conserva la memoria del senador Miguel Uribe Turbay”. El precandidato y senador del Centro Democrático fue víctima de un atentado el 7 de junio, a manos de un joven sicario, y falleció el pasado 11 de agosto. Además, se espera que en la plenaria de ese día se cumpla el estatuto de la oposición y se le ceda la Presidencia a ese sector de la cámara baja.

En el Senado hay dos debates de control político. Al primero están citados la ministra de las TIC, Carina Murcia Yela, y el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, sobre “cambios accionarios del concesionario de Canal 1 y el acuerdo de colaboración empresarial entre Plural Comunicaciones S.A.S. y el Grupo Prisa”. A él también asistirán la superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, y el de Sociedades, Billy Escobar.

El segundo tiene como funcionarios citados a los dos mismos ministros, a los que se sumarán las cabezas de las carteras de Transporte, María Fernanda Rojas, y de Comercio, Diana Marcela Rojas. El tema es la “economía colaborativa” y fue citado por la bancada del Partido Liberal.

Con esa agenda, tampoco se descarta que el más reciente escándalo en tocar al gobierno de Gustavo Petro, con los presuntos nexos entre altos funcionarios del Estado y las disidencias de Calarcá Córdoba, se tomen el centro del debate. En el entretanto, se está a la espera de la citación del debate de moción de censura del ministro de Defensa, el general (r) Pedro Sánchez, por los bombardeos a grupos criminales que han dejado a 17 menores de edad muertos.

