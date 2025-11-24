Se alista nueva reunión entre precandidatos para la unidad en 2026, ¿quiénes van?

La primera reunión de precandidatos en Bogotá contó con la presencia de Enrique Peñalosa, Felipe Córdoba, Juan Carlos Cárdenas, Marta Lucía Ramírez, Mauricio Gómez, Vicky Dávila, Daniel Palacios y Juan Guillermo Zuluaga. Foto: Archivo Particular

Un segundo encuentro entre precandidatos que están buscando firmas y otros respaldados por partidos ocurrirá este lunes con miras a la unidad para 2026. Entre ellos hay dos nuevos invitados que no participaron en la primera versión de esta reunión: el exministro Juan Carlos Pinzón, con el aval del Partido Oxígeno de Ingrid Betancourt, y el exgobernador Aníbal Gaviria, de la Fuerza de las Regiones.

Ya confirmaron su asistencia, además de Pinzón, la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez, el exministro Daniel Palacios, Vicky Dávila y el excontralor Felipe Córdoba. Los últimos tres están recogiendo firmas, aunque tanto la primera como el último están en búsqueda de un partido que avale sus candidaturas. En el Partido Conservador, por ejemplo, hay una pelea interna por la posibilidad de la aceptación de Córdoba entre los aspirantes de esa colectividad.

La llegada de Gaviria a ese grupo corresponde a su selección como el precandidato del movimiento regional que integran exmandatarios regionales. Tanto el exgobernador del Meta Juan Guillermo Zuluaga, así como el exalcalde de Bucaramanga Juan Carlos Cárdenas, desistieron de seguir con sus campañas en los últimos días para respaldar al exgobernador de Antioquia.

El exgobernador de Sucre Héctor Olimpo Espinosa era el otro nombre que integraba la alianza. Sin embargo, en las últimas semanas, salió de esta —según él por una “decisión unilateral” de sus compañeros— y retomó un camino propio para las elecciones.

Mauricio Cárdenas es otra de las figuras que integrarían el encuentro, pero no podría asistir por cuestiones de agenda. El exministro hace parte de una coalición que se formó con el exsenador David Luna y Juan Manuel Galán, y que generó ruidos por no haber tenido en cuenta al otro grupo que está buscando la unidad.

No fueron invitados, eso sí, los partidos Centro Democrático y Cambio Radical, que están en definiciones internas para escoger su candidato. Tampoco lo fue Abelardo de la Espriella, aunque su nombre sí ha aparecido entre los precandidatos.

