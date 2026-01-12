Traslado de cabecillas a Barranquilla genera pelea entre sectores políticos y gobierno Petro

Criticas al gobierno del presidente Gustavo Petro por traslado de cabecillas a Barranquillas. Alejandro Char y Efraín Cepeda se pronuciaron Foto: Archivo Particular

La decisión del gobierno nacional de trasladar a los máximos jefes de las bandas criminales ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’ a un centro carcelario en Barranquilla, generó una nueva disputa entre varios sectores políticos de la región que señalaron al presidente Gustavo Petro por ser “condescendiente con los delincuentes” y no consultar estas medidas con los mandatarios regionales.

Así se lo hicieron saber al jefe de Estado varios de los políticos de la región, entre ellos el alcalde de esa ciudad Alejandro Char. Tras el anuncio del traslado emitido por el Ministerio de Defensa, que se encuentra enmarcado en los diálogos exploratorios de la política de ‘Paz Total’, Char dijo que el presidente está “ignorando el dolor el dolor de nuestra gente”.

Y es que según advirtió, el centro carcelario de esa ciudad no cuenta con las condiciones de seguridad para albergar a Digno Palomino y alías ‘Castor’, quienes han tenido la comandancia de estos grupos criminales pero que anunciaron una “tregua pactada” a finales del año pasado.

Ese cese de hostilidades sería parte del programa ‘Paz Urbana’ del gobierno nacional que también se está desarrollando en Medellín y Quibdó. El alcalde Char también responsabilizó al Gobierno de “lo que ocurra en la ciudad debido a esos traslados será responsabilidad del mal manejo de la llamada ‘Paz Urbana” que no tiene ni marco jurídico que lo respalde". Además, insistió en la inversión de más de COP 150.000 millones para fortalecer la seguridad en esa capital.

En lugar de enviar refuerzos a nuestra fuerza pública, nos trasladan a peligrosos criminales como Digno, Castor, el ‘Negro Ober’ y 40 delincuentes adicionales a estas cárceles que no cuentan con condiciones de seguridad para albergar a… — Alejandro Char (@AlejandroChar) January 12, 2026

Al mandatario regional le respaldaron varios sectores políticos, entre ellos el senador Mauricio Gómez Amín (Liberal), quien aseguró que “Mientras Barranquilla invierte y lucha por derrotar a las estructuras criminales, Petro las traslada al corazón de la ciudad. Una decisión que sabotea el esfuerzo económico y operativo del Distrito. Petro vuelve a dejar clara su postura: condescendencia con los bandidos, cero empatía con las víctimas”.

De su parte, Efraín Cepeda (Conservador) dijo que “las decisiones impuestas desde el Gobierno nacional, sin concertación con las autoridades locales, exponen a la ciudad a escenarios que ya han demostrado ser fallidos en otros territorios”. Es más, el expresidente del Senado vinculó estos hechos con la época electoral y cuestionó si “¿Se pretende repetir en Barranquilla un modelo en el que estructuras criminales terminan participando en el marco de las elecciones a favor de un sector, como ha ocurrido en Medellín, bajo el pretexto de una supuesta “paz total” o “paz urbana” que no reduce la violencia ni protege a los ciudadanos?“.

Sin embargo, el presidente Petro no guardó silencio ante los señalamientos. El mandatario nacional respondió a las palabras del alcalde Char y remarcó los resultados de seguridad durante su mandato. Según dijo, “es mi gobierno el que ha logrado bajar la tasa de homicidios de Barranquilla a la mitad, y lo hemos hecho a través de un proceso de paz entre bandas que estaban desangrando la ciudad”.

