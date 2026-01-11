La lista Clinton, entre los asuntos que tratará la canciller Villavicencio con Marco Rubio

Canciller en rueda de prensa, revela los temas centrales a tratar en la reunión que sostendrán el presidente Gustavo Petro y su homólogo estadounidense, Donald Trump Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La permanencia del presidente Gustavo Petro en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) o coloquialmente llamada ‘Lista Clinton’ será uno de los temas claves que tratarán la Rosa Yolanda Villavicencio con el Secretario de Estado, Marco Rubio, en sus reuniones para organizar el encuentro entre los presidentes de cada país.

El presidente Gustavo Petro, junto a varios miembros de su familia como la primera dama Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro, y el ministro del Interior, Armando Benedetti fueron incluidos en esta lista que incluye a miles de individuos y entidades sancionados por EE. UU., por tener vínculos con actividades ilícitas como el narcotráfico, lavado de activos, terrorismo u otros delitos graves.

Lea también: Polémica por contrato de COP 10.000 millones para la defensa internacional del Gobierno

Un hecho que ha complejizado la movilidad del mandatario en el exterior. En uno de sus últimos viajes le fue negado en el aeropuerto de Barajas, en Madrid (España), el abastecimiento de combustible del avión presidencial en el que viajó a Arabia Saudita el presidente Gustavo Petro, debido a su inclusión en la ‘Lista Clinton’.

Por ello, ante el anuncio de una reunión entre los presidentes de Estados Unidos y Colombia —prevista para la primera semana de febrero en la Casa Blanca—, surgió la preocupación de si el jefe de Estado colombiano podrá ingresar a territorio estadounidense: al ser incluido en esa lista, no podría entrar y, además, actualmente no cuenta con visa, pues le fue cancelada en septiembre de 2025, así como a varios funcionarios de su gabinete.

Podría leer: Registraduría se pronunciará sobre constituyente la próxima semana

En diálogo con El Espectador, la canciller Villavicencio habló sobre la posibilidad de viajar a EE.UU. sin tener visa, y afirmó que “hay un convenio sede, en este caso para Naciones Unidas que tiene una de sus instalaciones en Nueva York, el cual permite que quienes tengamos que hacer acciones en cumplimiento de la representación de Estados podamos solicitar un permiso de visa; eso se nos dará por los días que estemos haciendo estas actividades de representación en Estados Unidos”.

La canciller también negó la existencia de algún proceso judicial en Estados Unidos que involucre al presidente Petro.

“El presidente fue incluido en esa lista (Clinton) junto con miembros de su familia dentro de una medida punitiva en un momento en el que había una tensión verbal bastante alta con el presidente Trump [...] Esperamos que a lo largo de todo este restablecimiento del diálogo y de unas relaciones mucho más cordiales, también hablemos sobre estos temas que son muy importantes, no solo para el presidente, sino para su familia y para el país. Esperamos que esto se pueda solucionar. Esas sanciones harán parte de la agenda”, agregó la canciller en su conversación con El Espectador.

Aquí puede leer la entrevista: “Estados Unidos no tiene interés en afectarnos ni en intervenirnos”: canciller Villavicencio

Otros temas claves serán restablecer el diálogo constructivo entre ambas naciones, para seguir construyendo una relación de socio estratégico en la región. Asimismo, se buscará transmitir a la administración Trump información oficial sobre las acciones tomadas por el Gobierno colombiano para combatir el narcotráfico. “Esperamos que el diálogo sobre estos temas lleve a una reconsideración de decisiones y medidas punitivas pasadas como la descertificación de Colombia“, agregó la canciller colombiana en una rueda de prensa en el Palacio de San Carlos.

En rueda de prensa, la Ministra @ryvillavicencio señaló que el objetivo del Ministerio de Relaciones Exteriores es poner siempre por delante los intereses nacionales de Colombia. En el marco de la reanudación del diálogo con la Administración Trump, explicó que este proceso se… pic.twitter.com/yXrGjt6bzn — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) January 8, 2026

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.como jsperez@elespectador.com.