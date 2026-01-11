Logo El Espectador
La lista Clinton, entre los asuntos que tratará la canciller Villavicencio con Marco Rubio

La reunión entre la canciller Villavicencio y el Secretario de Estado, Marco Rubio —que sucederá en las próximas semanas—, incluirán en su agenda la eliminación del presidente Petro y su familia de la lista OFAC.

Redacción Política
12 de enero de 2026 - 02:32 a. m.
Canciller en rueda de prensa, revela los temas centrales a tratar en la reunión que sostendrán el presidente Gustavo Petro y su homólogo estadounidense, Donald Trump
Canciller en rueda de prensa, revela los temas centrales a tratar en la reunión que sostendrán el presidente Gustavo Petro y su homólogo estadounidense, Donald Trump
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
La permanencia del presidente Gustavo Petro en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) o coloquialmente llamada ‘Lista Clinton’ será uno de los temas claves que tratarán la Rosa Yolanda Villavicencio con el Secretario de Estado, Marco Rubio, en sus reuniones para organizar el encuentro entre los presidentes de cada país.

El presidente Gustavo Petro, junto a varios miembros de su familia como la primera dama Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro, y el ministro del Interior, Armando Benedetti fueron incluidos en esta lista que incluye a miles de individuos y entidades sancionados por EE. UU., por tener vínculos con actividades ilícitas como el narcotráfico, lavado de activos, terrorismo u otros delitos graves.

Lea también: Polémica por contrato de COP 10.000 millones para la defensa internacional del Gobierno

Un hecho que ha complejizado la movilidad del mandatario en el exterior. En uno de sus últimos viajes le fue negado en el aeropuerto de Barajas, en Madrid (España), el abastecimiento de combustible del avión presidencial en el que viajó a Arabia Saudita el presidente Gustavo Petro, debido a su inclusión en la ‘Lista Clinton’.

Por ello, ante el anuncio de una reunión entre los presidentes de Estados Unidos y Colombia —prevista para la primera semana de febrero en la Casa Blanca—, surgió la preocupación de si el jefe de Estado colombiano podrá ingresar a territorio estadounidense: al ser incluido en esa lista, no podría entrar y, además, actualmente no cuenta con visa, pues le fue cancelada en septiembre de 2025, así como a varios funcionarios de su gabinete.

Podría leer: Registraduría se pronunciará sobre constituyente la próxima semana

En diálogo con El Espectador, la canciller Villavicencio habló sobre la posibilidad de viajar a EE.UU. sin tener visa, y afirmó que “hay un convenio sede, en este caso para Naciones Unidas que tiene una de sus instalaciones en Nueva York, el cual permite que quienes tengamos que hacer acciones en cumplimiento de la representación de Estados podamos solicitar un permiso de visa; eso se nos dará por los días que estemos haciendo estas actividades de representación en Estados Unidos”.

La canciller también negó la existencia de algún proceso judicial en Estados Unidos que involucre al presidente Petro.

“El presidente fue incluido en esa lista (Clinton) junto con miembros de su familia dentro de una medida punitiva en un momento en el que había una tensión verbal bastante alta con el presidente Trump [...] Esperamos que a lo largo de todo este restablecimiento del diálogo y de unas relaciones mucho más cordiales, también hablemos sobre estos temas que son muy importantes, no solo para el presidente, sino para su familia y para el país. Esperamos que esto se pueda solucionar. Esas sanciones harán parte de la agenda”, agregó la canciller en su conversación con El Espectador.

Aquí puede leer la entrevista: “Estados Unidos no tiene interés en afectarnos ni en intervenirnos”: canciller Villavicencio

Otros temas claves serán restablecer el diálogo constructivo entre ambas naciones, para seguir construyendo una relación de socio estratégico en la región. Asimismo, se buscará transmitir a la administración Trump información oficial sobre las acciones tomadas por el Gobierno colombiano para combatir el narcotráfico. “Esperamos que el diálogo sobre estos temas lleve a una reconsideración de decisiones y medidas punitivas pasadas como la descertificación de Colombia“, agregó la canciller colombiana en una rueda de prensa en el Palacio de San Carlos.

Por Redacción Política

Guillermo Gonzalez(8126)Hace 36 minutos
¿Esta información que aparece en el texto está confirmada o es un invento?: “En uno de sus últimos viajes le fue negado en el aeropuerto de Barajas, en Madrid (España), el abastecimiento de combustible del avión presidencial en el que viajó a Arabia Saudita el presidente Gustavo Petro, debido a su inclusión en la ‘Lista Clinton’.”.
Edgard Lopez(56726)Hace 47 minutos
Secretario Rubio, ese tema debe usted direccionarlo después del 7 de agosto/26. Ese es un tema personal que debe ser discutido no como tema de la relacion diplomática de los dos países sino como un tema de un ciudadano y su relación con un país distinto al suyo. Si es una situación que cause problemas para el, debería renunciar al cargo de presidente y defenderse de las acusaciones que le hayan formulado
