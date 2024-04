Así fue el cara a cara entre Jaramillo y Gaviria por los cambios de Petro a la salud

Así fue el debate entre Alejandro Gaviria y Guillermo Jaramillo por reforma a la salud. Foto: Archivo Particular

Este viernes, en medio de la Asamblea Nacional del partido En Marcha, dos de los protagonistas del debate que rodea la reforma a la salud del gobierno de Gustavo Petro se dieron cita para discutir sobre los modelos que, según cada uno, deben implementarse en el país. En una esquina estuvo el ministro de Salud del Gobierno, Guillermo Alfonso Jaramillo; y en la otra, el exministro de Educación de Petro y de Salud en el gobierno de Juan Manuel Santos, Alejandro Gaviria.

Junto a ellos también debatieron la senadora Angélica Lozano, de la Alianza Verde; Carmen Eugenia Dávila, exviceministra de Salud; y José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda. Aunque la parte inicial del panel estuvo enfocada en la reforma pensional, el cruce de opiniones entre Jaramillo y Gaviria sobre la salud fue el que llamó más la atención.

Jaramillo arrancó con duras críticas a las entidades promotoras de salud (EPS), a las que señaló de no tener los buenos indicadores que deberían e incluso de no prestar varios servicios. A renglón seguido explicó que en el actual modelo no se garantiza la atención en regiones como la Orinoquía, Amazonía, el litoral Pacífico, entre otros.

Así mismo, habló de recuperar la red de infraestructura de salud pública, como los hospitales y centros de salud. “Todo lo que podamos recuperar, lo vamos a recuperar. Ya ha llegado a más de 300 o 350 puestos de salud”, dijo el funcionario, quien agregó que la meta es “sacar recursos del Estado para ayudar a que se puedan solucionar los pasivos” de dichas entidades.

El exministro Gaviria, por su parte, inició con una firme defensa del modelo actual. “El sistema de salud con obstáculos o problemas acumulados en el tiempo (...) logró una cobertura casi universal en dos márgenes, en uno extensivo y en uno intensivo. Si ustedes van a un país como México, Perú o Chile y hablan con un especialista de salud, seguramente les va a decir que en Colombia han hecho mucho como muy poco”, dijo Gaviria.

También dijo que el Gobierno no puede olvidar que uno de los criterios para evaluar un sistema de salud es la protección financiera, por lo que más adelante agregó que el intento de reforma del gobierno buscaría “la destrucción del sistema de salud”. “Vamos a renunciar a la protección financiera, vamos a dejar de lado el derecho fundamental a la salud”, agregó.

Sin embargo, Gaviria dijo que eso no pasaría en Colombia porque la sociedad civil está movilizada y la Corte Constitucional no lo permitiría. “Yo sí quiero incluso moderar un lenguaje que dice que las EPS son una plaga (...) Tenemos que ser capaces de hacer las dos cosas, de conciliar la protección financiera con la mejoría de las desigualdades territoriales”, concluyó el exministro.

Jaramillo volvió a pedir la palabra para un repica y se refirió a las intervenciones de EPS. Dijo que esa no es la intención del Gobierno, pero que han tenido que hacerlo para no liquidarlas. “El Estado también tiene que participar y no ser un como Shakira, que no oye, que no ve”, dijo.

Al final, Jaramillo invitó a trabajar conjuntamente por la salud y le ofreció un abrazo a Gaviria, el cual éste aceptó. “Somos un solo país, podemos tener discusiones, pero tenemos que ponernos de acuerdo sobre lo fundamental”, dijo. Al final también anunció que no se descarta que la próxima semana sea radicada un nuevo texto de reforma a la salud, incluso con mensaje de urgencia. La decisión se tomará este fin de semana, en el “retiro espiritual” que tendrá el gabinete en Paipa.

