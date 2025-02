“No nos representan”: Alexander López también se fue contra Benedetti y Sarabia

Alexander López, director de Planeación Nacional. Foto: DNP

Tras casi cinco horas de transmisión de un tenso consejo de ministros, el director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Alexander López, tomó la palabra para hacer un balance de los objetivos de la entidad que maneja, pero también para sumarse a la discusión por la llegada de Laura Sarabia a la Cancillería y Armando Benedetti a la jefatura del despacho presidencial.

Así, López se sumó a las voces de la vicepresidenta Francia Márquez; la ministra de Ambiente, Susana Muhamad; y el director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar. “No nos representan en este proyecto y eso no es sectarismo político (...) yo tuve una relación de respeto con Laura, pero sé que no la tuvo con otros compañeros. Con Benedetti la situación es mucho más compleja y no es de una segunda, tercera o cuarta oportunidad”, dijo.

Según López, no se trata de un tema personal contra Sarabia y Benedetti, sino de reclamar que los “espacios estratégicos” para el proyecto los ocupen quienes “se han jugado la vida” por defender las apuestas de cambio. Así mismo, dijo que no deberían dejar entrar al proyecto personas que hacen parte del “establecimiento”.

El director del DNP continuó con sus argumentos y aseguró que lo que no quieren en el gabinete es que Armando Benedetti, al igual que Laura Sarabia, “monopolice” la agenda del presidente. Según explicó, ningún ministro o alto funcionario debería tener que pedir permiso para reunirse con el jefe de Estado.

Tras la exposición de López, el mandatario volvió a defender a sus funcionarios y pidió no mezclar la función pública con aspiraciones electorales. “Ustedes quieren cortar cabezas, quién es puro y quién no es puro, resulta que yo sí doy una segunda oportunidad, porque el puro se puede transformar en impuro y el impuro en puro, porque la dialéctica funciona y todo fluye”, explicó.

