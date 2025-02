“Benedetti tiene la magia”: Petro defendió nombramiento tras críticas de ministros

Presidente Gustavo Petro y Armando Benedetti, designado jefe de despacho, en consejo de ministros. Foto: Presidencia

Un tenso consejo de ministros se desarrolla en directo desde la Casa de Nariño. Aunque el tema central sería la conmoción interior decretada en el Catatumbo, la discusión llegó hasta el reciente nombramiento de Armando Benedetti como jefe de despacho, una llegada que no caló bien en las entrañas del progresismo y varios funcionarios hicieron manifiesta su inconformidad con su aterrizaje.

Desde hace algunos meses, cuando se conoció que Benedetti dejaría su puesto como embajador de Colombia ante la FAO, el presidente Gustavo Petro ha defendido su posible llegada. Este martes, en la reunión de los altos funcionarios, volvió a reiterar su defensa y trajo a colación su pasado en el Congreso.

Así se vivió el tenso consejo de ministros del presidente Petro... Abrimos hilo 🧵 pic.twitter.com/P4b3Zm09Sj — El Espectador (@elespectador) February 5, 2025

“Cuando yo hice debates del paramilitarismo, siendo militante del Polo Democrático, no se paraba a hablar excepto uno u otro congresista a defenderme (...). El primer congresista que se paró a defenderme en medio de la época paramilitar, de la gobernanza paramilitar, en medio de un Congreso entregado al paramilitarismo, fue Benedetti, y lo vi como uribista votando por la eutanasia y votando por derechos de última generación”, aseguró.

El mandatario, quien dijo que su jefe de despacho era el único que “medio [lo] defendía”, resaltó que “fue el primero en el Congreso en [apoyarlo] en la Comisión Primera en [su] campaña presidencial”. Incluso, Petro comparó a su funcionario con Jaime Bateman, una de las figuras clave en el M19 del que hizo parte el jefe de Estado.

“Aunque él no se ha dado cuenta, Benedetti tiene un toque de Jaime Bateman, que es la magia. No es lo mismo un cachaco haciendo política que un costeño haciendo política, y hay cosas negativas en todos los líderes políticos, incluidos los de la izquierda, porque eso de pensar que la izquierda es perfecta lo olvidé hace tiempo, la perfección no existe”, dijo Petro.

En respuesta a la vicepresidenta Francia Márquez y la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, quienes aseguraron que su férrea defensa por los derechos de las mujeres y sus principios feministas no les permitían aceptar sin más el nombramiento de Benedetti, aseguró que “el feminismo no es para destruir al hombre” y que “el ser humano necesita segundas oportunidades”, por lo que el feminismo que lo critica “no quiere una segunda opción” para el exembajador.

“He visto feminismos que destruyen al hombre, como he visto hombres, por montones, que destruyen a la mujer al punto que la matan”, agregó. Y apuntó que “nadie puede reclamarse de la pureza y de la verdad”.

En esa línea, Petro tampoco dejó que Benedetti hablara, pues según él, no quería que la reunión para “como un debate, porque es un error”.

El consejo de ministros también tocó los temas de las promesas incumplidas por cada cartera y se lanzaron pullas entre los jefes de cada ministerio. Por el momento, continúa la discusión entre el gabinete y el mandatario ha dicho que “no quiere teatro, solo la verdad”.

