Alfredo Saade recibe beneplácito del Brasil de Lula da Silva para ser embajador de Colombia

Jefe de Despacho de la Presidencia durante entrevista para El Espectador Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva otorgó el beneplácito para que Alfredo Saade, exjefe de Despacho de la Presidencia, asuma como nuevo embajador de Colombia en Brasil. Con esta decisión, que falta por ser anunciada de manera oficial en la Cancillería, quedaría despejado uno de los nombramientos más controvertidos de los últimos meses.

Le puede interesar: Cambio Radical, Oxígeno y La U se alían para disputar en llave la Cámara por Bogotá

La discusión sobre su llegada a esa misión diplomática había permanecido en pausa debido a dos factores: la ausencia de confirmación oficial por parte de Brasil y la posibilidad, mencionada en sectores políticos, de que Saade evaluara una futura aspiración presidencial. Sin embargo, la aprobación anunciada en las últimas horas cierra ambos debates y alinea al Ejecutivo colombiano para formalizar el relevo en una de sus embajadas estratégicas.

Le puede interesar: Gobierno y Congreso trazan rutas de protección para frenar ataques a líderes políticos en elecciones

Según fuentes consultadas por este diario, el exfuncionario fue notificado en las últimas horas de que el Gobierno brasileño dio su visto bueno al nombramiento. Así mismo, El Espectador conoció que Saade aceptó el ofrecimiento, lo que distancia al pastor de una futura aspiración a la Casa de Nariño.

Una vez despejado el trámite por parte del Gobierno Brasilero, la Cancillería tendrá la tarea de oficializar el traslado correspondiente a la Embajada.

Saade, que buscaba por segunda vez lanzar su aspiración presidencial (la primera vez fue en el 2022), se desempeñó como jefe de Despacho de la Presidencia entre junio y agosto de este año, pero, tras las últimas revelaciones, será quien asuma como nuevo embajador de Colombia en Brasil

Cabe recordar que el pastor había manifestado su interés de ser candidato presidencial por el Pacto Histórico, en agosto de este año, para lo cual dejó su cargo en el Gobierno; sin embargo, el exjefe de Despacho de la Presidencia no participó en la consulta del pasado 26 de octubre en la que se eligió a Iván Cepeda como la carta presidencial de la colectividad. Además, salió del cargo en Palacio en medio de varias y duras polémicas.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.