Cambio Radical, Oxígeno y La U se alían para disputar en llave la Cámara por Bogotá

Cambio Radical, Oxígeno y La U anunciaron que coalición para ir por la cámara de Bogotá Foto: archivo

Las colectividades lideradas por Germán Vargas Lleras, Íngrid Betancourt y Alexander Vega y Clara Luz Roldán confirmaron la coalición que irá por la Cámara de Bogotá en las elecciones del 2026. La alianza, que se autodefine como de centroderecha democrática, busca convertirse en una alternativa frente al actual escenario político de la ciudad.

La decisión, anunciada en un comunicado conjunto, se presenta como una respuesta a lo que las colectividades “una crisis de desinstitucionalidad generada por decisiones del gobierno nacional que han acelerado el deterioro de la ciudad”.

Según los partidos, Bogotá enfrenta una combinación crítica de inseguridad, incremento del desempleo y pérdida de confianza ciudadana, factores que —a su juicio— exigen una unión estratégica para defender el rumbo de la capital.

Aunque cada uno de los partidos llega con bases distintas, los promotores de la alianza sostienen que su apuesta es convocar a sectores sociales heterogéneos. La coalición afirma que espera sumar a jóvenes, mujeres, empresarios, liderazgos barriales y organizaciones civiles que reclaman un proyecto de ciudad menos polarizado y más orientado a la gestión.

El acuerdo se plantea como una hoja de ruta para el periodo legislativo 2026-2030, con énfasis en seguridad urbana, reactivación económica, lucha contra el hambre y fortalecimiento institucional. Los dirigentes señalaron que uno de los pilares será recuperar la articulación con el sector empresarial de Bogotá, bajo la premisa de que sin inversión privada no es posible cerrar brechas sociales ni dinamizar el empleo.

La alianza insiste en que el país atraviesa un momento político decisivo y que Bogotá no puede quedar atrapada entre la confrontación ideológica y la inercia administrativa. Cambio Radical, Oxígeno y La U no solo compartirán lista, sino que buscarán proyectarse como un bloque capaz de disputar liderazgo en la capital frente a otras fuerzas que tradicionalmente han dominado la escena legislativa.

Con esta alianza, el panorama político para la Cámara por Bogotá empieza a configurarse con nuevas piezas que, a once meses de las elecciones, ya adelantan sus estrategias para competir en un escenario cada vez más fragmentado.

Los partidos Cambio Radical, Oxígeno y La U anunciaron hoy la conformación de una alianza política de centro derecha para presentar una lista abierta a la Cámara de Representantes por Bogotá en las elecciones de 2026. pic.twitter.com/wwS2T1cT4t — Cambio Radical (@PCambioRadical) November 26, 2025

¿Cómo va el panorama de alianzas al Congreso en otros sectores de centroderecha?

La coalición Ahora Colombia, conformada por el Mira, el Nuevo Liberalismo y Dignidad & Compromiso, escogió al representante Juan Sebastián Gómez como primer candidato al Senado. La decisión llegó después de varias semanas de debates internos, en las que también se contempló que Jennifer Pedraza (Dignidad & Compromiso) encabezara la lista. Según los partidos, la elección se tomó “por consenso” y se fundamentó en la trayectoria de más de veinte años de Gómez en el sector público y en un liderazgo capaz de “articular desde la diversidad”.

En la Alianza Verde, una encuesta interna mostró ventaja para Jota Pe Hernández, aunque la colectividad ha dejado claro que el sondeo no es vinculante. La definición deberá pasar por votación interna, donde él tendría ventaja. En la baraja también aparecen Angélica Lozano y Ariel Ávila.

Por su parte el Partido Liberal enfrenta una pugna abierta entre quienes consideran “natural” que Lidio García encabece la lista, por ser su mayor votación histórica reciente, y un sector crítico que exige una reunión de bancada para definir tanto el orden de la lista como el rumbo presidencial del partido.

