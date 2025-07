Opositores piden declarar a Alfredo Saade como persona no grata en el Congreso

Jefe de despacho, Alfredo Saade. Foto: Joel_Gonzalez

A los despachos de los nuevos presidentes del Senado (Lidio García) y la Cámara de Representantes (Julián López) llegó este martes una carta firmada por 23 congresistas de oposición que pidieron declarar como persona no grata al jefe de despacho del presidente Gustavo Petro, el pastor cristiano Alfredo Saade.

De acuerdo con los firmantes, el funcionario habría irrespetado al Legislativo en varios de sus pronunciamientos; de hecho, en la carta aparecen registradas varias declaraciones de Saade en sus redes sociales, en las que, entre otras cosas, pide cerrar el Congreso o habla de presunta falta de transparencia para las elecciones de 2026.

“Estas declaraciones no solo estigmatizan a la Rama Legislativa, sino que son parte de un discurso de odio y apología al autoritarismo que son contrarios a los principios de colaboración armónica, autonomía democrática, participativa pluralista y la vigencia de un orden justo en Colombia”, se lee en la petición.

Según explicó el representante Julio César Triana (Cambio Radical), quien lideró la movida, declarar persona no grata a Saade implica limitar sus ingresos al Capitolio. “Usted no es bienvenido en el Congreso de Colombia. ¡Aquí no hay espacio para fanáticos ni agitadores que desprecian las instituciones!“, le dijo.

“Desde que llegó al Gobierno, ha insultado e irrespetado al Congreso, ha pedido su cierre, ha promovido la reelección presidencial —pasando por encima de la Constitución— y ha atacado a la prensa libre. No se comporta como un funcionario público, sino como un extremista autoritario enquistado en el poder", agregó.

En las últimas horas, Saade ha sido foco de críticos por plantear la “repostulación” del presidente Petro en las elecciones presidenciales de 2026, aún cuando este ha dicho no estar interesado en seguir en la Casa de Nariño. El mensaje del pastor generó molestias en la oposición e incluso en el mismo Gobierno, donde Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), le pidió no insistir en la idea.

“¡Ya está bueno de payasadas! Usted no es un opinador o un tuitero cualquiera, es el jefe de despacho del presidente de la República. Su obligación legal y moral es respetar la constitución y la ley, en Colombia no hay reelección, el mismo presidente ha dicho muchas veces que no le interesa”, aseguró Carrillo.

Hasta el momento, el presidente Petro no se ha pronunciado sobre los choques que han generado los mensajes de su jefe de despacho; sin embargo, lo cierto es que sus trinos también han estado enfocados en los cuestionamientos a la oposición en el Congreso.

