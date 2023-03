Alianza Verde prepara ponencia alternativa a la reforma a la salud del Gobierno

Arriba. Duvalier Sánchez, Carolina Giraldo. Abajo. Catherine Juvinao, Angélica Lozano y Cristian Avendaño. Foto: Cortesía

Luego de que los conservadores y el Partido de la U se apartaran de la reforma a la salud, un sector de la bancada del partido Alianza Verde resolvió que hay varios temas que están siendo excluidos de la propuesta del Gobierno. Por eso, evalúan la posibilidad de presentar una ponencia alternativa y presentar sus sugerencias.

Así lo anunció el representante Duvalier Sánchez tras haber tenido una reunión de bancada durante la mañana de este jueves. “Se abrió una discusión en Alianza Verde y la coalición Centro Esperanza sobre contemplar y liderar una ponencia alternativa para la reforma a la salud”, dijo.

Sánchez asegura que un sector del partido tiene la percepción de haber “dejado la vocería de la reforma a las bancadas de los partidos tradicionales, que han excluido la visión de quienes creen que el sistema de salud debe mejorar”.

Según dice, la discusión sobre la reforma a la salud se centró en las Entidades Promotoras de Salud (EPS): “no nos podemos quedar en el negocio de las EPS y si lo cuidamos o no, sino realmente en luchar contra la corrupción que ha afectado el sistema”, dijo Sánchez.

Así las cosas, Alianza Verde presentaría una ponencia alternativa, que haga ajustes a la reforma presentada por el Gobierno. De acuerdo con lo que conoció El Espectador, la propuesta la vienen trabajando desde hace tiempo los representantes Duvalier Sánchez, Carolina Giraldo, Catherine Juvinao, Cristian Avendaño y la senadora Angélica Lozano (Alianza Verde),

Tras la reunión de bancada de esta mañana, llegaron al acuerdo de que definitivamente hay que hacer ajustes. No obstante, advierten que eso no quiere decir que se estén separando del Gobierno, sino que consideran que hay temas que no se han tenido en cuenta.

En la tarde de este jueves la bancada se reunirá nuevamente a conversar sobre la reforma a la salud.

¿Un mensaje equivocado?

Aunque los verdes creen que se pueden hacer ajustes, dicen que “no se están separando del Gobierno”. Así lo asegura la vicepresidenta de la Cámara, Olga Lucía Velásquez, quien ofreció su apoyo a la representante Martha Alfonso, quien es coordinadora ponente del proyecto en la Comisión Séptima de la Cámara.

“El partido Alianza Verde está comprometido con la reforma, ha escuchado la voz del pueblo, sabe que se requiere hacer reformas al sistema de salud, no solo para eliminar las barreras de acceso (….) lo que vamos es construir propuestas aportes para nutrir el debate al interior del Congreso de acuerdo a la reforma que presentó el Gobierno Nacional”, dijo Velásquez.