Petro habló sobre “Papá Pitufo” y el supuesto aporte de $500 millones a su campaña

A través de varios mensajes en su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro se refirió a la polémica por los supuestos vínculos de su campaña presidencial del 2022 con Diego Marín Buitrago, alias “Papá Pitufo”, a quien él mismo ha calificado como el mayor contrabandista de Colombia y quien actualmente está recluido en Portugal, a la espera de su extradición a Colombia.

Según el jefe de Estado, las versiones que apuntan a que “Papá Pitufo” se infiltró en la campaña con un aporte de $500 millones no son ciertas, ya que, según explicó, sí existió la intención, pero él no lo permitió. “Yo mismo los hice devolver, se grabó video de ello, y ordené que se mirara sus antecedentes como contrabandista y lavador de activos, hay indicios de narcotráfico que extrañamente fueron borrados en la Fiscalía”, explicó Petro.

Juan Carlos Florez quiere votos pero no la verdad.



Jamás entró a la campaña 500 millones de pesos del pitufo, porque yo mismo los hice devolver, se grabó video de ello, y ordené que se mirara sus antecedentes como contrabandista y lavador de activos, hay indicios de… https://t.co/cm5l02Ac5k — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 10, 2025

El mandatario también aseguró que le ordenó a la Policía capturas a los grandes contrabandistas y que, precisamente, con la ayuda de su homólogo español, Pedro Sánchez, logró la captura de “Papá Pitufo” para extraditarlo a Colombia. “Si temiera a la verdad del pitufo no buscaría traerlo cuando antes al país para que confiese. Siempre mi mensaje ha sido, ‘cuente toda la verdad’, aunque hay personas en la Fiscalía que intentan protegerlo solo acusándolo de delitos leves cometidos desde el 2023, eso llevaría a que no se investigara la totalidad de altos funcionarios del estado y la política, a los que sobornó desde hace 38 años, algo mucho peor que Odebrecht”, agregó el presidente.

En otras de sus publicaciones, Petro dijo que quienes tratan de acusarlo de una cercanía con “Pitufo” no han dicho que el contrabandista tendría la “lista de generales, senadores y expresidentes que sí aceptaron sus dineros”. Además, recordó un pronunciamiento de la semana pasada en la que habló del intento de infiltración de su campaña y la decisión de perseguir al “zar del contrabando”.

Mis palabras sobre el pitufo, Diego Marín.



Que por tratar de mostrarme como corrupto, precisamente al que lo hizo poner preso, no se percaten que el Pitufo tiene la lista de generales, senadores y expresidentes que si aceptaron sus dineros. pic.twitter.com/fH3r3e9BUi — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 10, 2025

El caso de “Papá Pitufo” tomó fuerza tras el polémico consejo de ministros de Petro transmitido en vivo y en directo el pasado martes. Durante esa sesión, Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), dijo que “el señor [Armando] Benedetti no ha sido condenado, pero no significa que, como lo hizo en la campaña, termina dominándola y generando los ruidos que hoy tenemos. No sé en qué va a terminar el tema de las investigaciones que hay, pero comenzaron con él, el tema del señor Pitufo, comenzaron con él y no sé dónde van a terminar”.

Aunque ninguno de los dos dio más detalles al respecto, Benedetti respondió con una denuncia contra Rodríguez. La defensa del recién nombrado jefe de despacho del presidente Gustavo Petro aseguró que el director de la UNP no tiene prueba alguna de la supuesta relación con “Papá Pitufo”, por lo que habría incurrido en un abuso de autoridad.

