Cambio Radical explicó su respaldo al candidato oficialista al CNE

La mayoría de la bancada del partido opositor Cambio Radical respaldó la elección de Álvaro Echeverry como magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), pese a ser considerado el candidato del Gobierno. La razón de este respaldo es que la colectividad respetó los acuerdos partidistas de 2022, con la expectativa de que se cumpla que la Presidencia de la Cámara le corresponde en la cuarta legislatura del actual Congreso.

El partido de Germán Vargas Lleras decidió no presentar un candidato al CNE teniendo en la mira la dirección de la Cámara de Representantes en el último año del Gobierno.

En la votación, 24 congresistas de Cambio (15 representantes y 9 senadores) respaldaron a Echeverry; tres representantes y un senador no estuvieron, incluyendo a la representante Carolina Arbeláez, quien se salió de la plenaria luego de que se anunciara que la votación sería pública, y el senador Carlos Fernando Motoa votó en blanco.

Según determinó El Espectador, la bancada de Cambio sostuvo varias reuniones en las que conversó su mapa de ruta. Al final optó por apoyar a Echeverry argumentando que por ser el postulado de Colombia Justa Libres le correspondía el puesto en el CNE. Lo anterior, por los acuerdos de los partidos en 2022, cuando se señaló que, en el orden, después de Cambio seguiría, precisamente, Colombia Justa Libres, que postuló a Echeverry.

Al respecto, el representante Carlos Cuenca Chaux explicó a medios que “Cambio Radical simplemente oficializó lo que semanas atrás se había hablado y era cumplir con una resolución que existe desde cuando inició este Gobierno, con las firmas de los presidentes de los partidos, acerca de que el día que hubiese un faltante, o una vacante en el Consejo Nacional Electoral, se iba a ratificar la persona que seguía en el listado”.

Sobre la expectativa de los acuerdos para la Presidencia de la Cámara, en todo caso, se mostró incrédulo: “No sabemos si la cumplen o no. No le cumplieron a la doctora Katherine Miranda, que en su momento era del gobierno, pues no creo que a un partido opositor como Cambio Radical lo vayan a hacer o que el gobierno esté presto a ratificar esto. Pero siempre y cuando existan los compromisos, esta bancada y este partido los honrará”.

Echeverry, por su parte, aseguró: “Si hay algo importante en la política es honrar los acuerdos. En 2022 los partidos suscribieron los acuerdos para la elección de magistrados. Allí se estableció que quien siguiera en la lista sería el futuro magistrado. Cambio Radical ha honrado el cumplimiento de los acuerdos. No hubo trapisondas o juegos para mi postulación; solo hubo claridad de Cambio Radical de cumplir el compromiso político de 2022”.

