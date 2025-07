Así se profundizó la distancia entre Leyva y Márquez con el presidente Petro

El presidente Gustavo Petro aseguró que la vicepresidenta Francia Márquez y el excanciller Álvaro Leyva deberán dar explicaciones a la justicia. Foto: Vicepresidencia / Presidencia / Archivo Particular

No es noticia que la relación entre el presidente Gustavo Petro y su excanciller Álvaro Leyva estuviera rota, ni que entre él y la segunda la mando en el “Gobierno del cambio” hubiera roces.

Pero las más recientes revelaciones de El País sobre un plan que estaría trazando el exfuncionario para sacar al jefe de Estado del poder volvieron a poner los reflectores sobre las accidentadas salidas de la Cancillería y el Ministerio de Igualdad, respectivamente. Ambos con pistas del disgusto creciente entre ellos con el mandatario.

¿Qué pasó con Leyva?

Las tres cartas enviadas por Leyva a la Casa de Nariño fueron los rastros más contundentes de ese enfriamiento con el excanciller. En ellas, relataba episodios de sus viajes con el mandatario y hacía duras críticas contra el Gobierno. No solo llegó a tildar a Petro de tener una adicción, sino que también eran constantes sus pullas a dos de sus funcionarios más cercanos: la canciller Laura Sarabia y el ministro del Interior, Armando Benedetti.

En la última carta que publicó, el 1 de junio y redactada desde Polonia, sugirió que el mandatario atraviesa un “momento de enorme confusión en lo personal con graves implicaciones para el país”. “El golpe de Estado al cual usted tanto le teme es un autogolpe que usted quisiera dar descalabrando la nación y arrasando con las instituciones”, agregó.

Varsovia, República de Polonia, junio 1 de 2025

Señor, doctor

Gustavo Petro Urrego

Presidente de la República de Colombia

Palacio de Nariño

Ciudad

Señor Presidente:

De nuevo me dirijo a usted. Esta vez con mayor pesar. Aún más, lo hago con profunda tristeza. Debo ser franco con… — Álvaro Leyva Durán (@AlvaroLeyva) June 4, 2025

Las respuestas de la Casa de Nariño han sido pocas y, generalmente, sin mencionar directamente al que fue uno de los funcionarios más cercanos al presidente y su primer canciller. Eso sí, ha recibido por parte de Petro calificativos de pertenecer a la oligarquía y de haber tenido “pasos oscuros” en la Cancillería.

He decidido responder cartas y unos hechos que aquí muestra el periodista Español Quesada en el diario El País



Durante meses he sido víctima de la injuria del señor Leyva, y quise simplemente responder a lo que consideraba un acto de venganza bárbaro, canalla, de alguien que… — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 29, 2025

En su respuesta a los audios, el jefe de Estado señaló que el exfuncionario pertenece a la oligarquía que “piensa el estado como hereditario, con derecho a negocios con el erario; es incapaz de establecer relaciones basadas en el respeto a la otra persona y a los argumentos”. Incluso, trajo a colación el episodio de la polémica por el esquema de expedición de pasaportes, el cual llevó a la salida de Leyva, por sanción de la Procuraduría.

“Estoy convencido que el proceso de licitación de los pasaportes en la Cancillería, estaba impregnado de corrupción desde sus inicios. En consejo de ministros le di la orden de no continuarlo porque el pliego de condiciones ya determinaba al ganador. Lo dejó avanzar demasiado, contrario a mi indicación, y cuando lo suspendió, cometió irregularidades que le costaron su vida pública”, señaló Petro.

Ahí es donde estaría la génesis de esa separación. Si bien el excanciller se mantuvo en el puesto y el presidente insistió en que así fuera, después de que saliera el cruce de mensajes entre los dos se pausó y no volvió al “Gobierno del cambio”.

En su única declaración al respecto, publicada por la candidata presidencial Vicky Dávila por una conversación entre ambos a causa de la mención de esta en el plan de Leyva, este afirmó que “no [es] golpista”.

¿Cómo va la relación con Márquez?

La salida de la vicepresidenta como ministra de Igualdad fue el punto de quiebre en la relación con Petro. Ocurrió no solamente después de meses en los que Márquez buscaba mayor protagonismo en el “Gobierno del cambio”, sino posterior al primer consejo de ministros televisado, en el que ella criticó el nombramiento de Benedetti y subrayó en la distancia que se había tomado entre ella y el jefe de Estado.

Ese choque no se ha resuelto y tiene varios agravantes. Entre ellos, que la decisión del reemplazo de Márquez en el Minigualdad ocurrió sin su conocimiento y el seleccionado fuera Carlos Rosero, un viejo amigo y compañero de luchas en el Pacífico que incluso trabajó en la Vicepresidencia. Todo eso, después de que la vicepresidenta le pidiera al mandatario dejar mostrar los resultados de su gestión en la recién creada cartera.

Desde entonces, pocas han sido las veces que ambos han aparecido juntos. Desde su salida del Minigualdad ya no está en los consejos de ministros y en el último evento en el que se hubieran podido encontrar, la Semana del Gran Caribe, no estuvo el jefe de Estado, y, en todo caso, la vicepresidenta viajó un día antes de la fecha en la que estaba programada la aparición de Petro.

Ahora, esos roces internos vuelven a tomarse los reflectores. Tras ser mencionada por Leyva en los audios en los que se estaría trazando el plan para sacar a Petro, se pidieron explicaciones a la vicepresidenta, que desde entonces se ha referido dos veces a la situación y ha subrayado que no hacía parte de esas acciones que adelantaba el excanciller.

Este martes, hizo de conocimiento público que había solicitado a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, que investigara “a profundidad los hechos que sugieren un supuesto plan para atentar contra nuestra democracia”. En la misiva, agregó: Con mi conciencia tranquila, pero con firmeza insisto en mi rechazo ante los infames señalamientos que ponen en duda mi comportamiento frente a la autoridad que representa el presidente”.

Dos días antes, publicó un comunicado en el que señala que no permitirá que su “nombre sea utilizado para alimentar intereses particulares ni rencillas que no contribuyen a la construcción de un país más justo y equitativo”.

“Lo he expresado en público y en privado, y no debe caber duda: jamás he traicionado, ni cuestionado la autoridad legítima del primer mandatario de la Nación. No existe la posibilidad de que me preste para conspiraciones. No me mueve el resentimiento ni la conveniencia, y a quienes creen que podrá utilizarme como instrumento de sus ambiciones, les digo: están profundamente equivocados”, se lee.

🚨 Comunicado a la opinión pública de la Vicepresidenta @FranciaMarquezM.



“Colombia necesita menos divisiones y más altura moral. No permitiré que mi nombre sea utilizado para alimentar intereses particulares”.



➡️ https://t.co/4rjkUrc9E9 pic.twitter.com/vsB7mFqHQ3 — Vicepresidencia Colombia (@ViceColombia) June 29, 2025

Tanto frente a Leyva como a Márquez, Petro ha dicho que “deben dar explicaciones y no solamente políticas, públicas sino ante la justicia”.

