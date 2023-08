Álvaro Leyva habló sobre la salud del presidente Petro y el caso Nicolás Petro. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

El ministro de Relaciones Exteriores y Paz, Álvaro Leyva, compartió en la mañana de este lunes un video en su cuenta de Twitter en el que, además de invitar a los colombianos al acuerdo nacional del presidente Gustavo Petro, se refiere a temas coyunturales como el caso Nicolás Petro y la salud del primer mandatario.

Lea: “Nunca he tenido depresión”: Petro hizo aclaraciones sobre su agenda y salud.

Leyva hizo referencia a las gestiones anteriores, que, según él, estaban manchadas por la corrupción: “Sí se olía, se percibía ratoneras en círculos sociales de autoaplauso, ratoneras en ámbitos de dinero, en la justicia, en órganos de control, en altas esferas del gobierno”.

Agregó que Petro, “después de mucho batallar en la palestra política, las urnas le conceden el triunfo a un hombre en la gleba que ahora habría que linchar. ¿Quién si no él iba a destapar la olla, y la destapó, ya suficiente como obra de gobierno”.

Lea también: A 63 días de elecciones, esta es la ola de violencia que amenaza a los territorios.

El canciller también se pronunció sobre los últimos señalamientos de un presunto problema de salud del jefe de Estado, premisa que fue desmentida por el mismo Petro. “Que se debe dar a conocer su cuadro hemático, que se necesita establecer su estado de ánimo, a qué hora se levanta y por qué se duerme tarde. Cierto es que el señor presidente Gustavo Petro salió revolucionario”, señaló Leyva.

De igual forma, habló sobre el caso Nicolás Petro, hijo del presidente que hoy colabora con la justicia tras confesar el ingreso de dinero irregular a la campaña presidencial. “No se confunda lo que muy a pesar puede estar sucediéndole a nivel familiar, sus manifestaciones al respecto han sido transparentes, lo que permite divorciar todo eso de su gobierno”.

Finalmente, Leyva invitó a los colombianos a integrar el acuerdo nacional, una idea de Petro que aún no ha sido apoyada por la mayoría de partidos políticos: “Petro no es un tirano, es un demócrata consumado. Acuerdo nacional propuesta Petro, con todas y todos, no hay paso atrás, es el capítulo que sigue porque vamos por una patria justa, grande y digna”.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.