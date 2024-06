Leyva se fue contra Santos por carta sobre el Acuerdo de Paz que enviaría a la ONU

Álvaro Leyva envió mensaje contra Juan Manuel Santos por Acuerdo de Paz del 2016. Foto: Archivo Particular

A través de su cuenta de X, el excanciller Álvaro Leyva Durán señaló este lunes que el expresidente Juan Manuel Santos enviaría una carta a Naciones Unidas para, según él, desconocer un apartado de las más de 300 páginas del Acuerdo de Paz de La Habana. “Eso sería olvidar que quien representa hoy al Estado no es él, sino Gustavo Petro. El sindicato del pasado nos quiere arrebatar el futuro, pero no podrá”, aseguró Leyva.

El exfuncionario aprovechó para enviarle un mensaje al presidente Gustavo Petro, asegurando que él es quien, acompañado del poder constituyente, “lleva la voz del pueblo de Colombia ante el Consejo de Seguridad y quien aplica la Declaración Unilateral de Estado”.

Me dicen que el expresidente Santos podría mandar una carta a Naciones Unidas para que se desconozca una aparte esencial del acuerdo de paz que firmó.

La génesis de este trino es la interpretación que el mismo Leyva le ha dado a un párrafo del Acuerdo de Paz que habla sobre la refrendación del mismo. Para él, se trata de un mandato que posibilitaría al presidente Petro a emprender una constituyente con el fin de aprobar las reformas que exigió el Acuerdo, entre otros cambios que reclama la sociedad.

“El Gobierno y las FARC-EP, con el ánimo de consolidar aún más las bases sobre las que edificará la paz y la reconciliación nacional, una vez realizado el procedimiento de refrendación, convocarán a todos los partidos, movimientos políticos y sociales, y a todas las fuerzas vivas del país a concertar un gran ACUERDO POLÍTICO NACIONAL encaminado a definir las reformas y ajustes institucionales necesarios para atender los retos que la paz demande”, dice textualmente el punto al que ha hecho referencia Leyva.

Sin embargo, para varias de las figuras que participaron en el diseño del Acuerdo, entre ellos el expresidente Juan Manuel Santos, el párrafo no menciona en ningún momento la opción de una Asamblea Nacional Constituyente y ni siquiera hace mención sobre el trámite para llegar a ese “acuerdo político nacional”.

“Usar el acuerdo de paz con las Farc para convocar una constituyente es un absurdo, esa fue precisamente una de las líneas rojas que mantuvimos en la negociación. La teoría de que el acuerdo puede modificar las partes contratantes tampoco tiene asidero jurídico porque en los acuerdos especiales presuponen que el conflicto entre las partes continúa y ese no fue el caso entre el Estado y las Farc”, dijo el expresidente Santos.

Ahora, aunque no se ha hecho pública, la carta de Santos buscaría dejarle claro al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que la interpretación de Leyva no es la naturaleza del párrafo ni del Acuerdo. Leyva, sin embargo, insistirá en que quien debe pronunciarse al respecto es el presidente Gustavo Petro, quien ha dicho que no tiene planteado presentar una Asamblea Constituyente, pero sí ha dicho que tiene pensado ir a la ONU para denunciar que el Estado no quiere cumplir lo pactado en 2016.

