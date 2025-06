Vicky Dávila publicó llamada con Leyva por mención en plan contra Petro

La candidata presidencial Vicky Dávila publicó la grabación de una llamada entre ella y el excanciller Álvaro Leyva, quien presuntamente buscaba sacar al presidente Gustavo Petro del poder. Foto: El Espectador

Los audios revelados por El País con un presunto plan del excanciller Álvaro Leyva para sacar al presidente Gustavo Petro del poder dejaron dudas sobre la posible participación de varias figuras políticas. Entre ellas, la de la candidata presidencial Vicky Dávila, a quien el exministro calificó como una “interlocutora” válida en esta vía.

Después de que se conociera eso, y que desde varios sectores hicieran llamados tanto a ella como a otros presuntos involucrados —como la vicepresidenta Francia Márquez— para explicar sus acciones, Dávila publicó en sus redes sociales una llamada con Leyva. En ella, pide al exministro aclarar en qué sentido fue mencionada en los audios y enfatizó en que nunca habló con él sobre esto.

IMPORTANTE:

Llamé al ex canciller Álvaro Leyva para que le aclare al país por qué mencionó mi nombre y el de Miguel Uribe en las grabaciones que publica El País de España en su denuncia de un supuesto plan de golpe de Estado contra Gustavo Petro.



Defiendo mi buen nombre con la… pic.twitter.com/sYu1kZsKg2 — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) June 30, 2025

“Nunca jamás [hablamos de eso]. En ningún momento, bajo ninguna circunstancia, o por lo menos no lo he pensado y estoy seguro de que usted tampoco. No lo hemos hablado”, respondió el exministro ante las preguntas de Dávila, en la que sería la primera vez que se refiere públicamente a las acusaciones.

Y ante una pregunta sobre si en algún momento le manifestó su deseo de estar en ese plan, este aseguró que “de ninguna manera, jamás. Si se dice lo contrario es absolutamente falso porque eso no ha sido así ni fue así”.

Después de eso, el mismo Leyva reconoce que se trata de una “grabación de una conversación privada” y que lo que señaló en ese momento es que Dávila “tiene liderazgo” y consideró que podría “ayudar a hacer un acuerdo nacional”. Eso, según él, “sin intención dañina”.

“En unas conversaciones privadas uno tiene derecho a hablar y decir cosas”, apuntó el excanciller. Y añadió que “incurre en delito quien hace la grabación”.

En ese diálogo entre Dávila y Leyva —en el que también aclaró que la mención del senador y candidato presidencial Miguel Uribe había sido motu propio—, este último aseveró que “no [es] golpista”. En esa línea, recordó que su padre, Jorge Leyva Urdaneta, había sido “víctima de un golpe de Estado”.

“Tuvimos que irnos al exterior. Yo soy una persona que pertenecí a la Constituyente y yo me limito a la defensa de la Constitución, de las leyes”, dijo Leyva.

