“No sé de sobornar testigos ni de engañar a la Corte”: Álvaro Uribe

Del Centro Democrático durante rueda de Prensa Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos Zuluaga

Luego del anuncio que hizo en su cuenta de X sobre el llamado a juicio por el caso de presunta manipulación de testigos y fraude procesal, el expresidente Álvaro Uribe dio una rueda de prensa en la que aseguró que le preocupa que el Tribunal Superior de Bogotá haya tomado la decisión de negarle la preclusión.

“Leo la noticia de que el Tribunal de Bogotá niega la preclusión en mi favor y ordena que me lleven a juicio. Indudablemente, recibo esta noticia con enorme preocupación. Yo he defendido mi reputación, pero no sé de sobornar testigos ni de engañar a la Corte”, indicó el exmandatario.

Además, mencionó que nadie ha podido demostrar el señalamiento de que él supuestamente habría contactado presos. “Simplemente, pedí que se verificaran si las informaciones que me llegaban a mí, de que personas, como el senador Iván Cepeda, los buscaba y les ofrecía recompensas para que me acusaran injustamente, eran verdad”.

Para el exmandatario, su proceso inició con vicios y se trata de una venganza por las diferencias que tuvo, según él, con la Corte durante su ejercicio presidencial: “Fue un proceso que empezó en la Sala Penal de la Corte y que es una vindicta contra mí. Hay un sector de la justicia que lo único que conoce de mi persona son las referencias de mis adversarios políticos”.

A pesar del anuncio del expresidente Uribe, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá dice que “la decisión oficial y sentido del fallo en ese caso se dará a conocer mañana a las 2:00 pm”, hora a la que está citado el máximo líder del Centro Democrático.

