“Yo no intrigo en la justicia”: Uribe dice que no está detrás de supuesto plan contra Petro

El exmandatario Álvaro Uribe, contrario a lo que indicó el presidente Gustavo Petro recientemente, aseguró que no está buscando reuniones con funcionarios de los Estados Unidos para iniciar procesos judiciales internacionales en contra del jefe de Estado.

“Yo no intrigo en la justicia ni aquí ni en el extranjero. El Presidente Petro debería trabajar en lugar de pasar haciendo chismes”, dijo Petro en su cuenta de X.

El exjefe de Estado, quien inició campaña política por el proyecto del Centro Democrático y para quedarse en 2026 con una silla en el Congreso, ha elavado fuertes críticas contra el presidente Petro luego de la descertificación de los Estados Unidos a Colombia en la lucha contra las drogas. En todo caso, desmintió que esté buscando citas junto con otras figuras de la política nacional.

Yo no intrigo en la justicia ni aquí ni en el extranjero. El Presidente Petro debería trabajar en lugar de pasar haciendo chismes — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) September 18, 2025

Su trino hace referencia al pronunciamiento que lanzó Petro este miércoles durante la entrega de la nueva sede de la Universidad Industrial de Santander(UIS) en Bucaramanga.

“Una persona norteamericana ha llegado a hacer una reunión,vamos a confirmarlo, con María Fernanda Cabal, con Carlos Alberto Cuenca, con Álvaro Leyva, con Álvaro Uribe, para ver cómo se arma un proceso judicial mío en los Estados Unidos, y yo que ni siquiera voy a los Estados Unidos”,dijo el presidente Petro.

Aunque no dio más detalles, su declaración puede estar relacionada con el caso que avanza en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes por los señalamientos que hizo el excanciller Álvaro Leyva contra Petro por supuestos problemas con estupefacientes, que habrían impactado en el cumplimiento de su agenda como mandatario.

Este caso, precisamente, lo tiene asignado el representante de Cambio Radical Carlos Alberto Cuenca, quien ha pedido distintas pruebas para corroborar o desmentir lo dicho por el exfuncionario.

