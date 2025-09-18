Anuncian acciones contra el Gobierno si nombra nuevamente a Florián en Minigualdad

El Gobierno publicó nuevamente la hoja de vida de Juan Carlos Florián. Foto: CESAR CARRION

El gobierno del presidente Gustavo Petro publicó nuevamente la hoja de vida de Juan Carlos Florián para que continúe ocupando el Ministerio de la Igualdad. Aunque algunos sectores dieron por sentado que el funcionario saldría de la entidad por la polémica en torno al incumplimiento en la paridad de género, la Casa de Nariño mostró que no será así, por lo que ya se anunciaron acciones.

Este lunes, el Tribunal de Cundinamarca suspendió provisionalmente el nombramiento de Florián en el Minigualdad porque el Gobierno incumplía con ley de cuotas. Sin embargo, la Casa de Nariño trazó una ruta para que pudiera seguir en el cargo, antes ocupado por la vicepresidenta Francia Márquez.

De esta manera, Florián presentó su renuncia, el presidente Gustavo Petro la aceptó y una vez se confirmó que al Ministerio de las TIC llegaría una mujer, Carina Murcia, se subió nuevamente la hoja de vida del funcionario. Así, se cumpliría nuevamente la ley de cuotas.

Sin embargo, esto poco gustó en algunos sectores y, de hecho, ya hay congresistas que están anunciando medidas en contra de la movida.

“Publicaron de nuevo la hoja de vida de Juan Carlos Florián para volver a ocupar el cargo de ministro. Anuncio acciones disciplinarias y penales por falta gravísima y fraude a resolución judicial. Gustavo Petro desacatando abiertamente las decisiones de la justicia. Pavoroso”, indicó la representante de la Alianza Verde Catherine Juvinao.

Desde el mismo partido, la senadora Angélica Lozano también rechazó la llegada de Florián al ministerio: “Nos quieren meter un golazo violando la ley de paridad. La llegada de Juan Carlos Florián al Ministerio de la Igualdad, quien se autodenomina de género fluido por llamarse ‘marica’ es una ofensa con las mujeres”.

Sin embargo, el ministro del Interior, Armando Benedetti, respondió señalando que no se está incumpliendo ninguna medida y que el Ejecutivo tampoco viola la ley de cuotas al preparar la llegada de Murcia al MINTIC.

“El auto expedido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspende provisionalmente los efectos del nombramiento de Florián y no es una sanción en su contra. Florián mantiene su derecho de renunciar a un cargo o no, y el Presidente de la República permanece con la potestad constitucional de designarlo en esa u otra cartera ministerial”, dijo Benedetti.

Cabe recordar que este debate sobre la paridad en el Ejecutivo escaló cuando Florián argumento identificarse como mujer, lo que causó molestia en algunos sectores feministas.

El propio presidente Petro entró al debate y plasmó una postura similar a la de Benedetti, asegurando que no hay razones para hablar de una falta a la ley de paridad. “Cualquiera que sea el concepto legal sobre qué es Juan Florián,hay paridad de género en mi gabinete. Con Juan siendo hombre, mujer o ambas cosas, esa paridad se mantiene”, dijo.

