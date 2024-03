“Le habría llevado los recibos”: Uribe le dice a Petro que sí paga impuesto predial

Expresidente Álvaro Uribe y presidente Gustavo Petro. Foto: AFP - -

Después de que el presidente Gustavo Petro asegurara desde San Antonio de Palmito, en Sucre, donde entregó tierras a víctimas del conflicto, que el exmandatario Álvaro Uribe no paga el impuesto predial por sus terrenos en Córdoba, el líder del Centro Democrático se pronunció en contra del señalamiento.

Pago los prediales anticipados. Desde los años sesenta y setenta se han pagado prediales a municipios de Córdoba. En 1961 mi padre compró unas tierras a don Manuel Ospina Vázquez, entre Tarazá, Antioquia, y Uré, Córdoba. De allá nos echó el EPL. Sin embargo, mi padre mantuvo vinculación a Córdoba hasta su asesinato por la Farc. Las propiedades se vendieron y se pagaron todos los impuestos”, mencionó Uribe en su cuenta de X.

El expresidente, además, recordó el café que se tomó en la Casa de Nariño con el presidente Petro: “Yo pago los prediales a los municipios, no sabía que se deben pagar al Presidente. En los anexos de la declaración de renta el Gobierno puede verificar los pagos. Si el Presidente me hubiera dicho, le habría llevado los recibos al café que me invitó”.

De acuerdo con el presidente Petro, Uribe “es uno de los grandes propietarios de tierras en la región y no nos está pagando el impuesto predial por esas tierras. Yo propongo en el acuerdo nacional que por lo menos paguen los impuestos para financiar la educación y la salud”.

A renglón seguido, Petro dijo que todas las tierras de la región deben tener el avalúo catastral actualizado e hizo referencia a la propuesta de Uribe de financiar las vías 4G de Antioquia con donaciones de los ciudadanos. “Cómo le va a pagar un antioqueño pobre un millón de pesos al que se enriqueció en 3.000 millones porque el Estado invirtió en carreteras al lado de la finca. Son ellos los que tienen que pagar la valorización”.

Las vías 4G han sido sinónimo de debate entre el gobierno de Antioquia y el nacional, pues mientras el primero pide que se le otorguen los recursos para culminar el proyecto que conecta el departamento con Chocó, el Ejecutivo menciona que se deben priorizar otras iniciativas.

