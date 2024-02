“Ojalá no las deje estancar”: Uribe le pidió a Petro que se financien las vías 4G

El presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe. Foto: Archivo

El expresidente Álvaro Uribe, tal como lo hizo el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se pronunció sobre la incertidumbre que hay para culminar las autopistas 4G del departamento, luego de que el Gobierno Nacional asegurara que no podrán ser financiadas.

“Las 4G son de una gran utilidad para el suroccidente colombiano, incluso para el Ecuador. Por ejemplo, de Nariño al puerto de Urabá, se ahorran 350km en comparación a la llegada a otros puertos del Caribe y son fundamentales para el Chocó. Esta es una obra de gran interés nacional y en competitividad. Ojalá el Gobierno no la deje estancar”, mencionó Uribe.

El comentario lo hizo el expresidente Uribe en su cuenta de X a raíz de una intervención del presidente Gustavo Petro desde la Universidad Industrial de Santander, donde estuvo esta semana. Según el jefe de Estado, está a la espera de un mapa que le solicitó al ministerio de Transporte para saber cuánto dinero por kilómetro se ha pagado en las vías de Colombia.

Rionegro, El Poblado, no tienen aportes nacionales. Beneficio nacional de 4Gs. pic.twitter.com/YAfZYe3q6X — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) February 16, 2024

Agregó que algunas vías en Antioquia se habrían hecho para favorecer a los más ricos: “Aunque no me han entregado el mapa, puedo preveer, por lo que he visto, que las líneas más gruesas se hacen entre el Poblado, Medellín y Rionegro, donde quedan sus fincas”, indicó el presidente.

A esto, el expresidente respondió que la Nación no contribuyó para la financiación de las vías de Rionegro ni del Poblado: “Esto se ha pagado por peaje y por valorización social que excluyó a los estratos 1,2 y 3″.

Para culminar las vías 4G, así como el Metro de la 80, el Tren del Río, el Túnel del Toyo, Antioquia necesita $4 billones. Aunque estos recursos estaban comprometidos en vigencias futuras, el gobierno Petro ha manifestado que deben cambiar las prioridades.

