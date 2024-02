Cámara de Representantes citó al ministro de Salud a debate de moción de censura

Ministro de Salud y la Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo. Foto: Óscar Pérez

Para el próximo jueves 29 de febrero está citado por la Cámara de Representantes el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, para debate de moción de censura por desconocer presuntamente la crisis de desabastecimiento de medicamentos y la crisis financiera del sistema de salud.

Este viernes 16 de febrero, el Congreso regresó a sesionar luego del receso legislativo, y una de las primeras tareas que tiene la Cámara es la realización de una moción de censura contra Jaramillo, quien lidera la reforma a la salud del presidente Gustavo Petro.

De acuerdo con el texto, en el que quedó estipulada la fecha y hora de la sesión, los integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara se reunieron a las 9:00 de la mañana para darle trámite a una solicitud de moción de censura presentada el año pasado por varios representantes.

Para los representantes, el ministro Jaramillo ha podido desconocer la crisis de desabastecimiento de medicamentos, la persecución a las aseguradoras, el incumplimiento de algunas órdenes judiciales, la crisis financiera del sistema de salud, entre otros aspectos a los que deberá responder y dar su versión.

Mientras la mesa directiva estaba reunida, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, aseguró que una de las prioridades del gobierno Petro en este período será lograr la aprobación de la reforma a la salud antes del 20 de junio, fecha límite.

Este proyecto, que busca reformar el sistema de salud, será ahora discutido en Senado y desde ya algunos senadores han dejado saber que no contará con el mismo apoyo que obtuvo el año pasado en la Cámara.

“Es un panorama que nos obliga a sentarnos, a dialogar, a concertar. No puedo aspirar a que lo que entrego como texto me lo devuelvan igual. Es evidente, ni la Cámara ni el Senado son unas notarías donde uno llega, entrega un documento y lo saca igual. Si no sacamos las reformas, nos las hunden”, dijo Velasco.

