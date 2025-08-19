No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
“Vendrá la apelación”: Cepeda responde luego de que le concedieran la libertad a Uribe

El senador dijo que respeta la decisión de la Sala la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, pero que no la comparte. Menciona que el expresidente Álvaro Uribe está presionando a la justicia.

Redacción Política
19 de agosto de 2025 - 10:39 p. m.
Foto: El Espectador - José Vargas
El senador Iván Cepeda aseguró que apelará la determinación de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá de concederle la libertad al expresidente Álvaro Uribe, quien se encontraba en prisión domiciliaria por el fallo en primera instancia de la jueza Sandra Heredia.

Lea: Tribunal concedió libertad a Álvaro Uribe tras condena a 12 años de prisión domiciliaria.

“Desde las víctimas siempre hemos acatado las decisiones judiciales. Respetamos esta, pero no la compartimos. Tenemos la certeza de que el condenado expresidente viene realizando numerosas acciones de presión a la justicia, campañas en contra nuestra y creemos que que la medida de la jueza Heredia era para protegernos. Vendrá la apelación”, indicó Cepeda desde el Congreso.

El legislador del Pacto Histórico agregó que la reciente condena contra Diego Cadena es otra muestra de que Uribe sí sería culpable de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, puntos por los que fue condenado en primera instancia a 12 años de prisión domiciliaria.

La decisión, aunque le regresa la libertad al exmandatario, no lo absuelve de los delitos, pues el tribunal únicamente respondió a una tutela presentada por la defensa de Uribe con el fin buscar su libertad mientras llega la segunda instancia.

Lea también: Crecen llamados en el Pacto Histórico para el “juego limpio” en la consulta de octubre.

Mientras tanto, desde el Centro Democrático celebran la determinación del tribunal, asegurando que es muestra de justicia.

“La justicia colombiana acaba de determinar que la jueza le violó los derechos fundamentales al expresidente Uribe como tantas veces lo hemos advertido en las últimas semanas. Es una gran noticia para el partido y para Uribe”, dijo el presidente del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, quien se encuentra este martes en Bogotá sosteniendo reuniones con los precandidatos presidenciales de la colectividad para que ingrese un nuevo aspirante en reemplazo del fallecido senador Miguel Uribe.

La noticia sacude fuertemente el tablero político, pues si el expresidente ya participaba en política electoral, cuestionaba duramente a la justicia y al presidente Gustavo Petro desde su lugar de detención, ahora se espera su regreso a las plazas para impulsar la versión de su presunta inocencia.

La izquierda también se alista e incluso vienen creciendo los llamados para que Cepeda sea precandidato presidencial del Pacto Histórico.

Por Redacción Política

Rod(24557)Hace 16 minutos
La ley es para los de ruana: al paupérrimo ciudadano de Soacha, que se apropio de dos cajitas de Caldos Maggi: 7 anos de cartel en la picota; a Epa colombiano, pese a haber repagado y pedido perdón por el rompimiento de un vidrio 5 anos y al Valdemort colombiano, Libertad pues eso piden los gremios.
Pathos(78770)Hace 37 minutos
Sin duda un paso notable en la aplicación de justicia y lo q para la juez Herida era su trofeo q le daría fama,ahora es la demostración de su incapacidad y a su favorecido la noticia q le agudizara el cáncer que dice tener
Gilberto R.M.(54899)Hace 54 minutos
Para: riodelastumbas@yahoo - a las 5:18 p. m. Párrafo editado de la obra "LA CELESTINA": . . . "como hizo el que careciendo de razonable fundamento, creó a su acomodo sectas envueltas en dulce veneno para cazar y atrapar las voluntades de los politiqueros Narco/traquetos y, con polvos de sabrosos afectos, han cegado los ojos de la razón". * Hoy, despúes de siglos de publicado esa obra, recobra plena vigencia la conducta del ahora DELIN CUENTE Álvaro URIBE V., aunque ahora la Justicia, a pesar
Ptolomeo(73769)Hace 1 hora
La justicia es para los de ruana. Uribe siempre ha presionado e irrespetado a la justicia. Las víctimas burladas y revictimizadas por este tribunal de justicia para quienes es más importante este tóxico y alebrestador señor que no ha dejado de incitar por redes al odio y a la difamación contra la jueza que promulgo si sentencia condenatoria.
