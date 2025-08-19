“Vendrá la apelación”: Cepeda responde luego de que le concedieran la libertad a Uribe

Senador durante el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Foto: El Espectador - José Vargas

El senador Iván Cepeda aseguró que apelará la determinación de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá de concederle la libertad al expresidente Álvaro Uribe, quien se encontraba en prisión domiciliaria por el fallo en primera instancia de la jueza Sandra Heredia.

“Desde las víctimas siempre hemos acatado las decisiones judiciales. Respetamos esta, pero no la compartimos. Tenemos la certeza de que el condenado expresidente viene realizando numerosas acciones de presión a la justicia, campañas en contra nuestra y creemos que que la medida de la jueza Heredia era para protegernos. Vendrá la apelación”, indicó Cepeda desde el Congreso.

El legislador del Pacto Histórico agregó que la reciente condena contra Diego Cadena es otra muestra de que Uribe sí sería culpable de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, puntos por los que fue condenado en primera instancia a 12 años de prisión domiciliaria.

La decisión, aunque le regresa la libertad al exmandatario, no lo absuelve de los delitos, pues el tribunal únicamente respondió a una tutela presentada por la defensa de Uribe con el fin buscar su libertad mientras llega la segunda instancia.

Mientras tanto, desde el Centro Democrático celebran la determinación del tribunal, asegurando que es muestra de justicia.

“La justicia colombiana acaba de determinar que la jueza le violó los derechos fundamentales al expresidente Uribe como tantas veces lo hemos advertido en las últimas semanas. Es una gran noticia para el partido y para Uribe”, dijo el presidente del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, quien se encuentra este martes en Bogotá sosteniendo reuniones con los precandidatos presidenciales de la colectividad para que ingrese un nuevo aspirante en reemplazo del fallecido senador Miguel Uribe.

La noticia sacude fuertemente el tablero político, pues si el expresidente ya participaba en política electoral, cuestionaba duramente a la justicia y al presidente Gustavo Petro desde su lugar de detención, ahora se espera su regreso a las plazas para impulsar la versión de su presunta inocencia.

La izquierda también se alista e incluso vienen creciendo los llamados para que Cepeda sea precandidato presidencial del Pacto Histórico.

